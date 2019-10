Midian Lima abre programação da Semana da Cultura Evangélica

O show nacional da cantora gospel Midian Lima abrilhantará a primeira noite da Semana da Cultura Evangélica, nesta quarta-feira, 9. A programação iniciará a partir das 19h, na Praça de Eventos, no Cidade Nova, com apresentações de cantores e bandas locais, grupo teatral e ministração da palavra (pregação bíblica).

A Semana da Cultura Evangélica encerrará no sábado, 12, com a Marcha para Jesus, a etapa final do Festival Tempo de Louvor e apresentação da banda gospel nacional, Preto no Branco.

Programação completa

Quarta-feira (09/10)

Thalita Rocha e Banda

Solo – Cida Teles (Assembleia de Deus – Ministério Seta)

Teatro (Sara Nossa Terra)

Banda de Carajás (Assembleia de Deus)

Dança (Reino de Carajás)

Pregação – pastor Wilton Marques (Assembleia de Deus – Ministério Missão)

Midian Lima – atração nacional

Quinta-feira (10/10)

Banda Hiel (Quadrangular)

Lírio dos Vales (Assembleia de Deus – Nova Esperança)

Teatro (Mepb – Cidade Jardim)

Levitas do Rei (Assembleia de Deus – Ministério Missão)

Nice e Banda (Mir)

Pregação – pastor Werlessandro (Ciadema)

Banda Sound – atração local

Sexta-feira (11/10)

Banda JC 4 (Assembleia de Deus – Ministério de Anápolis)

Coreografia (Assembleia de Deus – Ministério Seta)

Louvor (pastor Tiago)

Pregação – evangelista Izael Paz

Paulo Cesar Baruk – atração nacional

Sábado (12/10)

Concentração da Marcha para Jesus – às 16h30

Louvor no trio com a Banda Blessed, da Quadrangular

Pregação – pastor Saulo de Castro

Festival Tempo de Louvor

Preto no Branco – atração nacional

