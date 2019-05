Mineradora Vale seleciona técnicos para trabalhar em Parauapebas; veja como se inscrever

Por meio do site oficial, a mineradora Vale anunciou, novas oportunidades de emprego para a cidade de Parauapebas (PA). O município de Parauapebas abriga em suas terras o Projeto Ferro Carajás da Mineradora Vale.

Em Parauapebas, as vagas disponíveis são para as funções de Técnico Mecânico II, Técnico Eletroeletrônica, Técnico Eletromecânico e Técnico de Enfermagem de Prevenção e Controle de Perdas I. Estas vagas estarão disponíveis até o dia 07 de maio para envio de currículo exceto o cargo de Técnico de Enfermagem de Prevenção e Controle de Perdas I que vai até o dia 10 de maio de 2019.

No levantamento desenvolvido pela equipe de redação do Portal Canaã, com base nos dados divulgados no site da Vale, a mineradora abriu oportunidades de emprego para os cargos técnicos acima e para a função de Engenheiro Pleno e pessoas com deficiência. Confira o quadro de vagas disponíveis para o município de Parauapebas.

