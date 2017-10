Mineradora Vale tem seu lucro aumentado em quase 300% no 3º trimestre e vai a R$ 7,14 bilhões

“Além disso, a rigorosa disciplina na alocação de capital terá impacto direto nos fluxos de caixa futuros”, afirmou o presidente-executivo da Vale, Fabio Schvartsman, em nota. No segundo trimestre deste ano, o lucro havia sido de R$ 60 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, que mede o potencial de geração de caixa da empresa, foi de R$ 13,25 bilhões de junho a setembro, alta de 37,5% ante o mesmo intervalo do ano passado.

A Vale comercializou 76,38 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre, contra 74,23 milhões de toneladas um ano antes. A receita líquida da companhia totalizou R$ 28,60 bilhões no período, alta de 31% ante o terceiro trimestre de 2016.

Os investimentos somaram US$ 863 milhões no terceiro trimestre. Em todo o ano de 2017, os aportes devem chegar a US$ 4 bilhões.

Dívida A dívida líquida da Vale (empréstimos e financiamentos menos o caixa) atingiu US$ 21,06 bilhões em setembro, queda de US$ 1,05 bilhão ante junho.

A mineradora alegou que não conseguiu reduzir mais os débitos por conta da valorização do real no período, que fez os empréstimos tomados em moeda nacional aumentarem em US$ 667 milhões na conversão para o dólar, e também por conta do impacto causado pela volatilidade dos preços do minério nas contas a receber.

A meta da Vale é terminar o ano com uma dívida líquida entre US$ 15 e US$ 17 bilhões.

Segundo o diretor de finanças da empresa, Luciano Siani Pires, a marca deve ser alcançada porque o último trimestre normalmente é forte em termos de vendas e recebimentos e também porque a mineradora vai assinar em novembro o projeto de financiamento do corredor logístico de Nacala, que liga Moçambique ao Malawi. Com esse acordo, ela deve receber mais de US$ 2 bilhões.

“Os recursos estarão totalmente disponíveis para a redução da dívida”, disse Siani.

Novo mercado

No comunicado para divulgar os resultados, o presidente da Vale, Fabio Schvartsman, destacou que a companhia vive uma nova fase de e eficiência e governança e que ela poderá ser listada no Novo Mercado da B3 “bem antes dos planos originais”.

O novo mercado é o segmento da bolsa que exige as mais rígidas regras de governança corporativa. Nele, só podem entrar empresas que têm apenas ações ordinárias (com direito a voto).