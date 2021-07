Ministério da Saúde anuncia compra de 10 mil pênis de madeira com 17 cm

Com objetivo conscientizar e prevenir a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis”. O Ministério da Saúde e o governo da Argentina, foi aberto uma licitação no fim do mês passado para a compra desses materiais, a compra dos produtos, que incluem também maletas e preservativos, foi autorizada por um valor estimado de 13 milhões de pesos, equivalente a R$ 690 mil.

Conforme divulgado pelo portfólio do portal Compra, além dos dispensadores profiláticos e das pastas turquesa, serão adquiridos 10 mil pênis de madeira polida com 17 centímetros de comprimento por quatro de largura. Segundo a resolução 35 de 2021 estabelece que “os insumos solicitados garantirão ampla disponibilidade de materiais promocionais cujo objetivo é conscientizar e prevenir a propagação de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e outras ISTs, no âmbito da Lei nº 23.798”.

Por que a educação sexual é tão importante para crianças e adolescentes?

Especialistas em saúde e educação explicam por que abordar assuntos sobre sexualidade com os mais novos é o melhor caminho para um crescimento saudável

A gravidez precoce é considerada um problema de saúde pública já que pode trazer diversos problemas tanto para a mão quanto para a criança, e o problema se agrava ainda mais já que com o passar do tempo os jovens estão tendo relações sexuais cada vez mais cedo, e sem o uso de preservativos.

Fazer sexo sem orientação não leva apenas à gravidez precoce. Outro problema é a maior exposição a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Segundo a ONU, uma pessoa entre 15 e 19 anos é infectada com o vírus HIV, causador da aids, a cada três minutos no mundo.

