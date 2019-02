Morre em Formosa o ex-andarilho Gabriel

O jornalista Lima Rodrigues, que no ano passado descobriu a família do ex-andarilho Gabriel em Formosa (GO) e em Brasília, recebeu uma triste notícia na noite de domingo, 3 de fevereiro: Gabriel Costa de Carvalho morreu de morte súbita na noite de sábado (2) na casa do irmão dele, Izaías, em Formosa, onde estava Veja o relato do jornalista:

Recebi na noite deste domingo uma triste notícia. O ex-andarilho Gabriel Costa de Carvalho, que andava maltrapilho pelas ruas de Parauapebas, morreu às 21h50 deste sábado (2) na casa do irmão dele, Izaías, em Formosa (GO). Ele teve morte súbita. Provavelmente provocada por infarto fulminante. Seu coração não resistiu. O corpo foi sepultado neste domingo. A família me comunicou na noite deste domingo e agradeceu minha atitude, dizendo que se não fosse eu, o Gabriel teria morrido em Parauapebas e teria sido enterrado como indigente. Fiz minha parte. Que Deus coloque o Gabriel em bom lugar e conforte sua família neste momento de dor. Estou muito triste com o falecimento do Gabriel.

Veja a mensagem que recebi da sobrinha do Gabriel, Silvane, que mora em Brasília.

Senhor Lima Rodrigues,

Venho por meio desta mensagem em nome da Família Carvalho, comunicar o falecimento de Gabriel Costa de Carvalho.

Faleceu no Sábado dia 02 de fevereiro e foi sepultado no domingo dia 03 de fevereiro.

Foi pouco tempo que tivemos com ele após o seu regresso, mas um tempo maravilhoso que Deus nos proporcionou muita felicidade com ele.

Ele alegrou corações, trouxe esperança e reavivou fé em pessoas.

Ele foi muito bem cuidado pela família em especial pelo Isaias que dedicou todo o seu tempo e energia para cuidar dele.

Quando Gabriel chegou a Brasília em condições de morador de rua foi diagnosticado pelo médico com a doença de esquizofrenia residual e acompanhado até o dia do seu falecimento.

Queremos te agradecer de todo coração por ter nos trazido ele de volta para casa, onde tivemos a oportunidade de darmos a ele nos últimos dias de vida: alimentação de qualidade, amor, carinho, conforto e paz.

Ele sofreu morte súbita devido a doença que o assolava.

Cremos que Deus te usou pra trazer ele a nós, para ser bem tratado e falecer perto da família e ter um sepultamento digno de um cidadão e não como indigente.

Estamos firmes e inabaláveis por que nossa fé esta firmada em Cristo filho do Deus altíssimo e compreendemos o seu querer e sua vontade que é boa perfeita e agradável.