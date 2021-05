O fluxo de veículos ficou congestionado até a chegada de equipes do Centro de Perícias Científica Renato Chaves (CPCRC).

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (4) na Alça Viária, próximo ao município de Acará, nordeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar um homem colidiu sua motocicleta particular contra um carreta que trafegava em sentido contrário da via.

Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizaram o isolamento do local do acidente fatal. A PM permaneceu no local organizando o fluxo de veículos até a chegada de equipes do Centro de Perícias Científica Renato Chaves (CPCRC).