Movimenta Pebas abre inscrições para curso sobre cinema de baixíssimo orçamento com Cavi Borges

Estão abertas as inscrições para o curso on-line sobre História do Cinema de Baixíssimo Orçamento. Esta é a primeira atividade da etapa audiovisual do projeto Movimenta Pebas, patrocinado pela Vale, via Lei de Incentivo à Cultura, e adaptado para promover ações também durante a pandemia.

O curso, que tem duração de dez horas, será conduzido pelo premiado cineasta brasileiro Cavi Borges. Os interessados podem se inscrever pelas redes sociais do projeto. No dia 13/4, uma live marcará oficialmente a abertura do curso. A inscrição garante, além do acesso ao conteúdo, certificado de participação no curso.

Durante as aulas, que estarão disponíveis também para consulta, os participantes terão contato com o universo do cinema independente e os conceitos que permeiam a concepção, produção, edição e distribuição de produções de baixo orçamento, como séries, curtas e longas-metragens, documentários e filmes de ficção com argumentos e formatos diversificados. “O curso ajuda a mostrar que fazer cinema é possível e está ao alcance de todos”, define Cavi Borges. “Vamos aprender a produzir um cinema genuinamente brasileiro, com pouca grana, mas com muita criatividade, coletividade e afetividade”, completa.

Na programação deste mês abril, o projeto promoverá também curso de História do Cinema Paraense, com a cineasta e professora da Universidade Federal do Pará, Jorane Castro, e uma mostra de cinema, que contará com a exibição de dez curtas-metragens paraenses. Todas as atividades serão on-line e gratuitas.

“Para quem gosta de cinema, nossa programação está imperdível. Serão mais de 16 horas de atividades on-line, que pretendem valorizar e estimular a produção audiovisual regional e a formação de novos cineastas por meio de linguagens inovadoras e diálogos coletivos”, explica Gilberto Scarpa, coordenador e curador do Movimenta Pebas. As ações de audiovisual realizadas pelo Movimenta Pebas dão continuidade ao projeto iniciado em 2020. É importante ressaltar que o projeto já foi renovado para 2021, contemplando novas programações.

Para a gerente do Instituto Cultural Vale, Christiana Saldanha, incentivar e propagar a cultura é uma forma de promover uma transformação significativa na sociedade e guiar as próximas gerações em direção a um futuro mais plural e com novas perspectivas. “Em 2021, alcançamos o investimento de R$ 154 milhões para patrocinar 145 projetos. Sendo que 77 de escolha direta e 68 selecionados via Chamada Vale de Patrocínios, o primeiro edital de patrocínios do Instituto Cultural, realizada ano passado. É um número significativo, principalmente em um momento delicado da pandemia, onde o setor cultural foi tão atingido”, destaca.

Cavi Borges

Cavi Borges tem mais de 20 anos de experiência no setor audiovisual brasileiro. É fundador da Cavideo, locadora especializada em filmes de arte raros e clássicos, que se tornou referência entre os amantes de cinema e mais tarde, produtora e distribuidora de filmes nacionais. Formado em Cinema e Economia, já dirigiu 44 curtas e 16 longas, como produtor, realizou 154 curtas e 77 longas. Cavi recebeu 178 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Seus filmes já foram exibidos em grandes festivais como Cannes, Berlim, Locarno, Rotterdam, Gramado, Cine PE e Festival do Rio.

Sobre o Movimenta Pebas

O Movimenta Pebas oferece programação diversificada e totalmente gratuita à população nas áreas de teatro, dança, audiovisual e artes plásticas. O projeto também investe na produção e na capacitação dos artistas locais, impulsionando a rede produtiva da cultura e gerando renda.

Adaptado para promover ações também durante a pandemia, o Movimenta Pebas já selecionou, por meio de concurso cultural, cinco peças teatrais de curta duração que serão montadas com recursos do projeto. Além disso, mais de 200 jovens e adultos de Parauapebas participaram de cursos on-line de capacitação em diferentes modalidades de dança com a equipe da renomada Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo. Na etapa de música, o projeto selecionou, produziu e divulgou dez videoclipes com músicas inéditas de compositores daquele município.

O Movimenta Pebas tem patrocínio da Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Secretaria Municipal de Cultura, através do Centro Cultural de Parauapebas – CCP e Instituto Vivas, e é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura – Governo Federal.

Serviço

Inscrições para o curso on-line sobre História do Cinema de Baixíssimo Orçamento

Onde:

https://www.instagram.com/movimentapebasoficial/

https://www.facebook.com/movimentapebasoficial

Início do curso: 13/04/2021

