Mulher corta cabelo da filha na faca por ciúmes do marido

Uma adolescente de 17 anos foi brutalmente espancada e teve o cabelo cortado com uma faca pela sua própria mãe de criação. As imagens impressionantes começaram a circular em um vídeo nesta terça-feira (13), o caso aconteceu em uma zona rural de Belo Horizonte (MG).

A mulher teria surtado com a própria filha, que recebe uma série de tapas e socos na cara, enquanto é acusada de ter se relacionado sexualmente com o marido. “Eu te criei desde pequenininha e te dei comida, mas não para você deitar com o marido dos outros”, diz a mulher, mas a adolescente nega.

Em seguida, após ter os cabelos brutalmente cortados por uma faca de cozinha, ela é expulsa de casa. Segundo informações, após a situação a mulher teria perdoado o marido, que também negou que tenha se envolvido sexualmente com a adolescente.

Diário Online