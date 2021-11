Vídeo: Mulher é estuprada e morta em cemitério no interior do Maranhão

A jovem Marleide da Silva Sousa, 19 anos, foi estuprada e morta dentro de cimenteiro na cidade de Itaipava do Grajau (MA), o crime aconteceu no dia (12) de novembro, o acusado Leandro Silva, popularmente conhecido como ´Faísca´teria levado Marleide para o cemitério durante a noite do dia (11) de novembro e cometido o abuso sexual, em seguida o acusado teria assassinato a jovem com golpes em sua cabeça usando uma pedra, o objeto foi encontrada ao lado do corpo da vítima.

Leonardo fugiu da cidade tentando se esconder, foram quase cinco dias de operação, em busca do acusado, quando e polícia recebeu informações de que o acusado estaria nas proximidades da cidade de Buriticupu (MA).

Ao ser localizado pela polícia, Leonardo Silva, teria entrado em confronto, na tentativa de escapar ele foi atingido por vários disparos sendo um disparo fatal que levou o indivíduo a óbito.

Imagem: destaquedomaranhao.com