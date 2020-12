Mulher é morta a tiros dentro de carro

Morreu nas primeiras horas da manhã deste sábado (19), uma mulher ainda não identificada, após ter sido baleada na noite de sexta (18), dentro de um carro na Avenida Boa Esperança, no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina.

Os policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar do Piauí foram acionados para atender a ocorrência e receberam informações de que a vítima estava dentro do automóvel com mais quatro pessoas, quando homens de motocicleta seguiram o carro e efetuaram os tiros.

O condutor do veículo seguiu com a vítima baleada para o Hospital do bairro Buenos Aires, onde acabou morrendo após chegar na unidade hospitalar. Além da vítima fatal, um homem também foi atingido e após chegar no Buenos Aires, foi transferido para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde continua internado. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

Ainda não se tem informações sobre a motivação do crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi identificado ainda.

