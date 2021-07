Mulher quebra lâmina de faca após cunhado tentar estupra-la

A jovem de 29 anos estava em sua residência com sua filha de apenas 4 anos de idade, quando o seu cunhado marido de sua irmão chegou por volta das 09h30, ele estava armado com uma faca e usava apenas uma cueca, ele já chegou na residência e mandou que a mulher ficasse calada.

A jovem mesmo com sua filha não teve medo e gritou pedindo ajuda para os vizinhos, entrou em luta corporal com o cunhado, ele consegui golpeá-la varias vesses com faca, em vários locais do seu corpo como, mãos, pernas, braços e até pescoço, durante a luta a faca teria caído no chão e o cunhado por não ter mais a faca usou as mãos para tentar matar a vítima asfixiada, quando ela estava quase desmaiando ele tentou recuperar a faca que estava no chão, foi quando a mulher como que por um milagre conseguiu quebrar a lâmina da faca com suas próprias mãos.

Alguns vizinhos ouvindo o que estava acontecendo, invadiram a casa e entraram no quarto e ajudaram a jovem, contiveram o homem no local até a chegada da polícia, a irmã da vítima foi chamada até o local e seu esposo teria dado outra versão do que teria acontecido, ele afirma que foi a cunhada que teria surtado e começado a esfaqueá-lo. A vítima foi levada até ao pronto socorro e passa bem e sua filha passa bem.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente como tentativa de estupro. O cabo da faca quebrada foi apreendido. Na delegacia da Polícia Civil, ele permaneceu em silêncio. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública.

Com informações: G1