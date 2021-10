Mulheres com deficiência são protagonistas do novo episódio de Mineração Por Elas

Já está disponível nas redes sociais e plataformas digitais da Vale o episódio Mulheres com Deficiência, o terceiro da nova temporada de Mineração Por Elas. A websérie mostra a bem-sucedida e inspiradora presença de mulheres em áreas técnicas, operacionais e de gestão na Vale. No episódio que acaba de estrear, quatro mulheres com deficiência falam sobre os desafios e oportunidades que encontraram em suas trajetórias profissionais e contam como a presença delas em seus setores tem ajudado a tornar o ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo. Clique aqui para assistir.

Mulheres com Deficiência mostra um pouco da história de Silvia Cristina do Carmo, operadora de equipamentos e instalações no Terminal Ferroviário na Mina do Pico, em Itabirito (MG); Marília Andrade, assistente administrativa na Usina de Pelotização no Complexo Vargem Grande, em Nova Lima (MG); Angélica Azevedo, assistente administrativa e primeira cadeirante da Unidade Tubarão, em Vitória (ES); e Sarah Lopes, analista de gestão de contratos em Parauapebas (PA).

“As pessoas vêm tendo uma nova visão do que é dar oportunidade para quem tem muito mais coisas para mostrar do que a deficiência. Hoje sou uma mulher mineradora, o sustento de uma casa, o futuro de uma filha e muito orgulhosa disso tudo”, destaca Marília Andrade, que em dezembro completa 11 anos de Vale.

O episódio de estreia da temporada, que foi ao ar no dia 6 de agosto, traz mulheres pioneiras que falam sobre os desafios que viveram ao serem as primeiras na sua área ou função. Já o segundo conta a história de três mulheres negras orgulhosas serem exemplo para outras mulheres de dentro e de fora da empresa. Os próximos episódios abordarão diversidade de orientação sexual, jovens talentos e lideranças. Cada filme dura cerca de cinco minutos e, em formato documental e com protagonismo das personagens, apresenta o olhar de empregadas da Vale de várias regiões do Brasil e de outros países sobre a diversidade na mineração.

“Estamos verdadeiramente empenhados em promover a inclusão e valorizar a diversidade. Seguiremos nessa jornada, juntos. Estes são imperativos éticos conectados com o propósito da Vale de melhorar a vida das pessoas e transformar a sociedade para todas as pessoas”, afirma Marina Quental, vice-presidente executiva de Pessoas da Vale. Segundo ela, a websérie mostra para o público a inserção diversificada das mulheres na Vale nos mais variados cargos, profissões e funções, trazendo inspiração para que outras mulheres vejam que é possível e promissor construir uma carreira na indústria da mineração.

Assim como na temporada de estreia, a produção vem seguindo todas as recomendações de prevenção e distanciamento social em virtude da pandemia. A websérie Mineração por Elas é realizada pela equipe de comunicação da Vale em parceria com a 4 Asas Produções. A primeira temporada contou com seis episódios e participação de 25 empregadas da Vale no Brasil e em outros países.

Meta de gênero e avanços

Em 2019, a Vale anunciou a meta de dobrar a representatividade de mulheres na sua força de trabalho até 2030, passando de 13% para 26%. E de aumentar a presença de mulheres em cargos de liderança sênior de 12% para 20%. Em agosto deste ano, as mulheres já representavam 18,3% nas posições de liderança sênior e 18,1% do total da força de trabalho da mineradora. São cerca de 4.100 mulheres a mais na empresa desde dezembro de 2019.

Vagas para pessoas com deficiência



Em maio deste ano, a Vale abriu um processo seletivo para o Programa de Formação Profissional exclusivo com 170 vagas para mulheres e pessoas com deficiência. A empresa também disponibilizou, em julho, 200 vagas voltadas prioritariamente para PcD. Além disso, a Vale disponibiliza em seu site um quadro com as vagas abertas e pessoas com deficiência podem verificar se há posições alinhadas ao seu perfil e realizar a candidatura online. Para saber mais, acesse www.vale.com/oportunidades

