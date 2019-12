Mulheres na zona rural são contempladas com Capacitação em Panificação Básica

Mulheres das Vilas Cedere I e Onalício Barros receberam instruções para fabricação de pães utilizando diversas técnicas e receitas econômicas. A capacitação, encerrada na última sexta-feira, 29, ocorreu na Associação Mulheres de Areia, na Vila Onalício Barros, fruto da parceria firmada entre a Prefeitura de Parauapebas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Nem a distância de 10 km, percorrida todos os dias para participar do curso, impediu a dona de casa Lourdinéia Sousa e mais duas amigas de frequentarem as aulas. “Com a capacitação e conhecimento adquirido, vou levar para a vida a esperança de futuro melhor, pra mim e minha família”, disse Lourdinéia.

“É um curso básico, de 40 horas, mas que proporciona um leque para que elas possam abrir seu próprio negócio e aumentar a renda do lar, se tornando empreendedoras. Elas estão saindo dessa capacitação preparadas e com um produto de fácil introdução no mercado”, explica a professora que ministrou as aulas de panificação, Diná Silva.

Para a dona de casa Oneide Oliveira, o aprendizado vai aumentar o orçamento de casa. “Achei ótimo! Eu, que já trabalho com pão, não conseguia acertar algumas receitas e não entendia o motivo. Com o curso, conheci técnicas que mostraram a maneira correta de manusear a massa, o que me aperfeiçoou. Com certeza, fazendo um produto de qualidade, as vendas vão aumentar ainda mais”, disse.

O vereador Elias Ferreira também esteve presente no encerramento da capacitação e durante o seu pronunciamento incentivou a união e organização das formandas, por meio de associação ou cooperativa, visando o aumento da renda e geração de empregos na comunidade. “A saída do município é a produção rural! E nós temos terras boas e um governo que tem se dedicado ao produtor”, argumentou.

“Conhecimento é algo que ninguém pode tomar de você!”, disse o secretário da Produção Rural (Sempror), Elson Cardoso, ao parabenizar as participantes durante o encerramento. “Fomentar e facilitar esse conhecimento é uma das maneiras de alcançarmos o objetivo principal da administração municipal, que é o aumento do emprego e renda na região rural”, destacou.

Mais conhecimento, emprego, renda e qualidade de vida

Só este ano, foram ofertados 30 cursos pelo Senar, o que beneficiou mais de 500 produtores rurais. “Nenhum outro município do Pará realizou tantos treinamentos do Senar como Parauapebas, de forma gratuita, e isso é possível por meio de parcerias como a que foi firmada com a Prefeitura, que viu a oportunidade de melhorar a qualidade de vida da população rural por meio dos conhecimentos aplicados nessas capacitações”, ressaltou o coordenador de treinamento da Sempror, Aécio Rodrigues.

Texto e fotos: Erika Sarmanho / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP