Música e teatro: espetáculos da Casa da Cultura de Canaã para curtir on-line na quarentena

Arrasta o sofá da sala que o primeiro espetáculo começa hoje (11), com a versão pocket do show “Vida é Sonho”. Em formato voz e violão, as canções mais emblemáticas do disco – que recebe o mesmo nome do show – foram interpretadas pelo cantor e compositor belenense Renato Torres. Música, teatro e poesia compõem a apresentação, que foi gravada e será enviada, às 20h, via WhatsApp. Para ajudar os pais a entreter a criançada durante a quarentena, a Casa da Cultura vai divulgar, no dia 25, a gravação do espetáculo “O Mergulho” da Cia. Das Dores Circo Teatro. Preparem-se para se divertir com a aventura da palhaça Meleca, interpretada pela atriz Yvie Tinoco, que arriscará a própria vida num mergulho épico para o Livro dos Recordes. Disponível a partir das 20h, também via WhatsApp. E não para por aí! No dia 27, às 20h, os pequeninos poderão assistir a contação do livro infantil “O Vestido Azul”, da escritora Sandra Aymone, na língua brasileira de sinais (Libras). A contadora Lorrana Alves irá narrar a história de uma garotinha super esperta, mas que mora em uma casa daquelas que parecem assombradas. O que será que vem por aí? Durante o período de distanciamento social em detrimento as medidas preventivas da pandemia, as atividades da Casa da Cultura estão sendo realizadas de forma virtual e gratuita. Para participar da programação é preciso solicitar nos telefones (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451. Sobre a Casa da Cultura de Canaã A Casa da Cultura é um centro cultural mantido pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o objetivo de contribuir na democratização do acesso à cultura e valorização das mais diversas manifestações e expressões artísticas da região. Serviço Pocket show “Vida é Sonho”, com Renato Torres Quando: dia 11 de agosto, às 20h Espetáculo “O Mergulho”, da Cia. Das Dores Circo Teatro Quando: dia 25 de agosto, às 20h Contação do livro “O Vestido Azul” em Libras, com Lorrana Alves Quando: dia 27 de agosto, às 20h. vale.com