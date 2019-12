Músicos de Parauapebas são premiados no Fempa 2019

Com músicas autorais e interpretações incríveis os candidatos deram show no palco do festival, chamando atenção do público e dos jurados. Na última e terceira noite do Festival de Música de Parauapebas (Fempa), foram premiados os três melhores cantores escolhidos pelos jurados e um candidato escolhido pelo voto popular com o prêmio extra “Voz da Nossa Gente”, além do melhor intérprete e melhor letra.

Após dois dias de apresentações que emocionaram o público que compareceu na Praça de Eventos, os jurados cumpriram a difícil tarefa de escolher os seis finalistas que concorreram a grande final do (Fempa). Com a canção “Coração de Esperança”, a cantora Angélica Nunes conquistou o 2º lugar da melhor voz do Festival.

Quem também ficou emocionado e agradecido foi Ismael Pinheiro, que levou para o palco do Fempa o ritmo do Carimbó com a música “Menina do Patchouli”, conquistando o 3º lugar, além do voto popular que deu a ele o prêmio da “Voz da Nossa Gente”. “É uma emoção muito grande, pois não sou músico profissional. Estou muito feliz de ganhar esses dois prêmios nesse projeto lindo que é o Fempa. Só tenho a agradecer a todos e a minha família Xuatê”, disse Ismael.

Com a música “Maria” e uma interpretação emocionante, Felipe de Judah conquistou os jurados levando três prêmios para casa: 1° lugar do festival, melhor intérprete e melhor letra. “É uma grande realização como compositor e artista de Parauapebas. Pra mim, além do primeiro lugar, a premiação mais importante é da melhor letra, porque tentei passar uma mensagem falando da região. Agradeço todos da organização do evento e aos envolvidos”, declarou o grande vencedor da noite.

Quem prestigiou o Fempa ficou impressionado com a qualidade das músicas apresentadas, foi assim com a administradora Vânia Lopes, que compareceu as três noites do evento. “Gosto muito desse festival. Quando fiquei sabendo que seria realizado novamente fiquei muito feliz. Esse evento é maravilhoso, cantores excelentes, muita gente talentosa na nossa cidade que tive a oportunidade de conhecer aqui”, destacou a administradora.

Para o secretário de Cultura (Secult), Saulo Ramos, o festival foi surpreendente e mostra que o governo acertou mais uma vez. “Muita emoção de resgatar o Fempa. Temos muitos artistas que tem músicas autorais guardadas e não tem a oportunidade de mostrar. O Fempa cumpre esse papel importante para música. Foi maravilhoso, uma qualidade surpreendente, shows maravilhosos, muito talento. Tem tudo para se fortalecer e se tornar um dos festivais mais importantes da região”, ressaltou o secretário.

E para animar a grande final do Fempa, além dos finalistas público dançou ao som da cantora paraense Lia Sofia.

Premiação

1º lugar – R$ 8 mil.

2º lugar -R$ 6 mil,

3º lugar -R$ 4 mil.

Melhor Letra – R$ 1 mil

Melhor intérprete – R$ 1 mil

Voz da Nossa Gente – R$ 5 mil.

Texto: Liliane Diniz / Foto: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP