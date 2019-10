Músicos de todo Brasil ainda podem se inscrever no Fempa 2019

A data das inscrições para o Fempa 2019 – Festival de Música de Parauapebas, foi prorrogada. Agora, quem deseja participar da competição tem até o dia 1º de novembro para realizar as inscrições.

O Fempa é um festival de música eclético realizado pela Prefeitura de Parauapebas, que visa incentivar e valorizar a criação e o intercâmbio cultural. Para esta 9ª edição do festival, a premiação chega a 25 mil reais, divididos entre as seguintes categorias: o 1º lugar e grande campeão, leva oito mil reais, 2º lugar, com premiação de seis mil reais, e 3º lugar, a ser recompensado com quatro mil reais. A melhor letra, melhor intérprete e voz da nossa gente também recebem uma fatia da premiação.

Para a etapa municipal, o candidato deverá residir há pelo menos seis meses em Parauapebas. Além disso, a ficha de inscrição deve ser preenchida e entregue na Secretaria de Cultura, que funciona no prédio do CDC, localizado na rua F, quadra especial, S/N, bairro Cidade Nova, com o material que deverá ser julgado, conforme o edital disponível aqui.

Para os candidatos da etapa nacional, a ficha de inscrição deverá ser preenchida, escaneada e enviada para o email fempa@parauapebas.pa.gov.br, juntamente com os arquivos a serem avaliados.

Após as inscrições, a comissão organizadora irá selecionar as músicas, divulgar os classificados e confirmar a participação dos eleitos. A partir daí, começam os ensaios. As eliminatórias municipal e nacional, e a grande final acontecem nos dias 12, 13 e 14 de dezembro desse ano.

Texto: Márcia Machado / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP