Na cidade de Parauapebas boataria sobre surto da Aids é esclarecida com a ajuda da Secretaria de Saúde

Em relação a matéria veiculada em redes sociais e sites de notícias de que o município de Parauapebas ocupa o topo no Estado do Pará e no Brasil em notificações de casos de Aids, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) por meio do centro de testagem e aconselhamento (CTA) e do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) esclarece que:

“Não há surto de Aids em Parauapebas e é descartada essa hipótese no município. Com base nos dados oficiais de notificações fornecidos pela Coordenação Estadual de IST/AIDS, disponível em endereço eletrônico até o mês de setembro deste ano foram notificados, em todo o estado do Pará, 330 casos de Aids e 781 casos de HIV.

Vale lembrar que, entre os 144 municípios paraenses, apenas 73 possuem CTA, destes apenas 23 possuem SAE. É o caso de Parauapebas.

A Semsa aproveita a oportunidade para insistir sobre a importância do uso do preservativo para evitar não somente a Aids como também outras doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis. E recomenda exames médicos periódicos de prevenção.”

Segue abaixo o ranking estadual de notificações em HIV/AIDS até o mês de setembro deste ano.

Dados do Pará:

– Belém: 98 casos de Aids e 116 de HIV num total de 241 registros

– Santarém: 56 casos de Aids e 32 de HIV num total de 88 registros

– Marabá: 03 casos de Aids e 73 de HIV num total de 76 registros

– Parauapebas: 19 casos de Aids e 45 de HIV num total de 64 registros

– Canaã dos Carajás: 01 caso de Aids e 09 de HIV num total de 10 registros

Fonte: aids.gov.pa.br/

C.E.IST/AIDS – 2017

Texto: Janaína Ravanelli