Nelson Mandela é a primeira escola municipal inaugurada este ano

A programação recheada de atividades contou com apresentações culturais, serviços de beleza, exibição de vídeos institucionais, visita pelos espaços da instituição, muita diversão para a criançada e uma partida de futsal formada por times de alunos do bairro Tropical e Ipiranga.

“Escola dos sonhos”, “muito linda”, “a maior e mais bonita que já vi”, essas frases representam bem as descrições feitas da escola. Geilma Silvino, a mãe do pequeno Gabriel Silvino Santos, 7 anos, ficou encantada com a grandeza do prédio. “Sempre sonhamos com o dia em que veríamos a escola pronta, mas não esperávamos que ela fosse tão linda e grande. Tem ar-condicionado em todas as salas, carteiras novinhas e uma quadra coberta. É uma felicidade saber que meu filho estudará aqui”, comemora.

A maior e mais bem estruturada unidade educacional da região foi construída em um terreno de mais de 8 mil metros quadrados. Com 14 salas de aula climatizadas, amplas e confortáveis, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala multiuso, cozinha, refeitório, pátio, quadra coberta, bloco administrativo e banheiros acessíveis, a instituição atenderá mais de 1.400 alunos.

Levi Santos, 9 anos, aprendeu a ler e escrever no antigo prédio da escola Nelson Mandela. “Sempre gostei dos meus professores, eles me ensinaram muito, mas não gostava muito daquele outro prédio, as paredes eram feias e o ar não funcionava. Agora eu vou acordar todo dia com mais vontade de vir para a escola. Ela é muito boa e é aqui que eu vou aprender mais para ser alguém na vida, um médico, e ajudar as pessoas ao meio redor”.

Segundo o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, a Nelson Mandela já é um dos muitos presentes que Parauapebas irá receber durante as comemorações do aniversário da cidade. “Nós estamos começando as comemorações do aniversário da cidade, diversos serviços e obras serão entregues durante este período. Eu estou muito feliz por entregar essa obra aqui no bairro Tropical, Ipiranga, pois aqui nós fizemos o maior projeto habitacional do município”, relata o prefeito.

Ainda segundo o gestor municipal a entrega da unidade educacional representa apenas o início da busca pela melhoria da qualidade do ensino. “Agora a grande tarefa é fazer dessa escola não só um prédio, com paredes e concreto, mas um espaço de transformação na vida das nossas crianças, de transformação das pessoas para que elas possam realmente estar firmes e fortes na construção de uma cidade e de uma vida melhor”, colocou Darci afirmando que irá trabalhar para construir, o mais breve possível, uma escola de educação infantil para atender o complexo de bairros.

PADRÃO DE QUALIDADE

Segundo o secretário de Educação, Luiz Vieira, a gestão municipal estabeleceu um novo padrão de qualidade para as obras educacionais. “Daqui para a frente todas as obras de nossas escolas serão completas, com uma ótima infraestrutura, jardins, espaço amplo para a prática de esporte e atividades lúdicas. A nossa proposta é que a escola seja um lugar acolhedor, onde a criança sinta prazer em frequentar e a comunidade também possa usufruir”, ressalta.

“Eu, os demais colegas, pais e alunos, nos sentimos felizes por desfrutarmos de uma estrutura como esta. Com certeza, nosso trabalho será desenvolvido com mais qualidade, propiciando para nossos alunos uma educação de excelência”, comemora a professora Welissa França Magalhães.

A empresa Vale também deu sua contribuição para que o sonho da comunidade do bairro Tropical se tornasse possível. Por meio de um convênio firmado entre a instituição e a Prefeitura foram destinados 3,1 milhões para a obra da escola.

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP

Texto: Messania Cardoso

Fotos: Felipe Borges