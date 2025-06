Nintendo Switch 2 bate recorde de vendas, mas usuários relatam retorno do problema de “drift” nos Joy-Cons

O Nintendo Switch 2 mal chegou às prateleiras e já fez história. Lançado oficialmente há poucos dias, o novo console da gigante japonesa vendeu impressionantes 3,5 milhões de unidades em apenas quatro dias, tornando-se o lançamento de hardware mais rápido da Nintendo até hoje.

Apesar do sucesso comercial imediato, o lançamento também reacendeu um velho fantasma que assombra os fãs da marca: o “drift” nos Joy-Cons. O problema, que se tornou infame na geração anterior do Switch, parece ter retornado — e mais cedo do que o esperado.

Segundo relatos publicados no fórum Reddit, diversos jogadores começaram a enfrentar falhas nos controles logo após retirarem o console da embalagem. Diferente do desgaste natural que costuma surgir após meses de uso, o defeito já aparece nas primeiras horas de jogatina.

> “Peguei meu Switch 2 na quinta-feira, mas só consegui usar na sexta. O Joy-Con esquerdo já parecia torto, mas consegui jogar. No sábado, o direcional travava para direita. Recalibrei, mas o analógico estava bugado. Terei que mandar para conserto”, contou um usuário.

Outro comprador relatou situação semelhante. De acordo com ele, o Joy-Con direito já apresentava drift no momento da abertura da caixa. Ao procurar o suporte da Nintendo, recebeu a orientação de enviar o controle para reparo — processo que deve levar de três a quatro semanas.

> “Foi um péssimo começo para um console que prometia melhorias no hardware”, lamentou.

O “drift” ocorre quando o analógico registra movimentos mesmo sem ser tocado pelo jogador. Embora tenha ganhado notoriedade no primeiro Switch, o defeito também já apareceu em controles de outras plataformas, como o DualSense do PlayStation 5 e os joysticks do Xbox.

Até o momento, a Nintendo ainda não se pronunciou oficialmente sobre os relatos envolvendo o novo modelo. O Switch 2 chega ao mercado cercado de expectativas, tanto por sua evolução em desempenho gráfico quanto pelo fortalecimento da biblioteca de jogos. Porém, os problemas com os controles voltam a levantar questionamentos sobre a durabilidade e confiabilidade do hardware da empresa.

Enquanto isso, os jogadores afetados seguem recorrendo à garantia e aos fóruns online para relatar suas experiências e buscar soluções. Um lembrete claro de que, por trás de números de vendas impressionantes, a experiência do usuário continua sendo o verdadeiro teste para qualquer console.

Informações por Roma news

Foto por Nintendo