No Pará, manifestantes mantêm bloqueio da BR-155 pelo segundo dia

Manifestantes do Movimento Sem Terra (MST) continuam interditando desde as 6h da última terça-feira (21) o trecho da BR-155, em Marabá, no sudeste do Pará. Eles protestam contra a decisão judicial que determinou a desapropriação imediata de fazendas que estão ocupadas por acampamentos do grupo na região. Os sem-terra dizem ainda que continuarão com o bloqueio por tempo indeterminado até a Justiça reconsiderar sua decisão.

Cerca de 1200 manifestantes do MST bloqueiam o trecho que liga os municípios Eldorado de Carajás e Marabá. Eles atearam fogo em pneus para o bloqueio do tráfego. Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRF), um congestionamento de cinco quilômetros se formou nos dois sentidos da pista por causa da interdição no primeiro dia de protesto dos sem-terra. Ainda segundo a PRF, o congestionamento aumentaria ainda mais no decorrer dos dias em que o grupo ficasse no local.

Os trabalhadores rurais protestam contra a decisão judicial da Vara Agrária de Marabá que pede a reintegração de posse imediata de 20 fazendas da região até o dia 18 de dezembro. Dentro dessas fazendas há três acampamentos do MST.

No município de Canaã dos Carajás, no sudeste do estado, um grupo do MST interditou a principal estrada de acesso a um projeto de extração e minério de ferro da Vale no município. Eles também são contra a decisão da Vara Agrária de Marabá de despejo de acampamentos de área de ocupadas no sudeste do estado. Por causa do protesto, trabalhadores ficaram impedidos de chegar ao complexo minerador.

Em nota, a Vale informou que a interdição impede o direito de ir e vir dos cidadãos, coloca em risco a integridade dos trabalhadores do Complexo S11D que estão na operação, bem como os que residem em Canaã que estão impedidos de se deslocar para o trabalho.

Ainda de acordo com a Vale, dentro da sua política de responsabilidade social, a empresa tem mantido o diálogo com o Incra e o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e realizado diversas ações no município de Canaã voltadas para o fomento das atividades rurais no município.

