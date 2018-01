No seu 27º desfile Gres Primavera trás como tema “Parauapebas 30 anos, na corte do Primavera Parauapebas é só alegria”

O carnaval está chegando e a Escola de Samba Mocidade Independente do Primavera já está com tudo pronto para encantar foliões na avenida. Este ano o GRES Primavera, no seu 27º desfile entrará na avenida com o tema “Parauapebas 30 anos, na corte do Primavera Parauapebas é só alegria”.

“Este ano a escola promete levar para avenida a história de Parauapebas e seus pioneiros, Amazônia, lendas, índios. Além de um samba enredo bem elaborado”. Disse Raimundo Pinto, o homem do sapato branco, presidente do GRES Primavera.

A Bateria Cavaleiros de Jorge irá desfilar com 30 ritmistas. Ao som de muito samba no pé e alegria o GRES Primavera promete encantar foliões e trazer o 27º troféu de campeã 2018 para casa.

(Samara Guimarães)