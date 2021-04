Noiva descobre durante casamento que é filha de sua sogra

O casamento poderia ter sido cancelado neste momento, mas a sogra também revelou que seu filho foi adotado.

Uma mulher no leste da China teve o maior choque de sua vida ao descobrir que seu filho estava se casando com sua filha há muito perdida. A reunião ocorreu logo no casamento dos supostos cônjuges em Suzhou, província de Jiangsu, em 31 de março, de acordo com o Sohu News.

A chocante descoberta foi feita depois que a mulher notou uma marca de nascença na mão da noiva, que se parecia muito com a de seu filho há muito perdido. Determinada a descobrir a verdade, a mulher reuniu coragem para perguntar aos pais da noiva se ela era adotada.

Depois de explicar sua história e a marca de nascença idêntica, os pais da noiva finalmente confirmaram que seu filho havia sido adotado. Os detalhes foram rapidamente resolvidos e a noiva confirmou que ela era, de fato, a filha biológica há muito perdida da mulher.

Acontece que ela desapareceu quando criança e foi pega por seus pais adotivos na beira da estrada cerca de 20 anos atrás. O casamento poderia ter sido cancelado neste momento, mas a mulher também revelou que seu filho – o noivo da agora filha – também foi adotado.

O casamento ocorreu como planejado, mas a reviravolta chocante é um desvio que seus hóspedes nunca esquecerão. Em fotos que se tornaram virais nas redes sociais chinesas, a noiva pode ser vista se desmanchando e abraçando fortemente sua mãe há muito perdida.

Não se sabe como exatamente a filha desapareceu, mas alguns estão criando a possibilidade de traficantes de seres humanos serem os culpados. Também não está claro se o filho adotivo da mulher – agora seu genro – estará procurando por seus próprios pais.