‘Nossa meta é tornar Canaã referência em ensino’ afirma o prefeito Jeová em abertura de Encontro Pedagógico

“Nossa meta é tornar Canaã dos Carajás referência em ensino.” Com essa frase, dita durante a abertura do 2º Encontro Pedagógico de 2019, realizado nesta terça-feira (31), o prefeito Jeová Andrade definiu a principal missão do governo municipal nos próximos anos. De acordo com o gestor de Canaã dos Carajás, a educação em Canaã avançou bastante em estrutura e valorização dos profissionais, mas deve evoluir, também, em qualidade de ensino. “Sabemos que as equipes que atuam no município são competentes e estão empenhadas nesse trabalho. Precisamos encontrar o caminho e descobrir um formato para preparar melhor os nossos alunos. Acredito muito nos nossos educadores e tenho certeza que essa evolução acontecerá: Canaã será referência em ensino.”

Mais de 500 profissionais da educação no município participaram do evento que antecede o retorno das aulas no segundo semestre de 2019. Além do prefeito, a primeira dama, Wayna Andrade, a secretária de Educação, Roselma Feitosa, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jurandir José, o presidente da Câmara Municipal, Wilson Leite, e a diretora de ensino da rede, Erika Nayanna, participaram do encontro.

Para Roselma Feitosa, o trabalho dos educadores em conjunto é fundamental para a evolução do ensino. “Nós somos uma única equipes e devemos estar empenhados nessa meta que temos. Nós vamos, sim, trabalhar juntos e fazer o melhor pela nossa educação.” A secretária destacou ainda a importância do professor na vida do aluno. “Ser educador é uma escolha para transformar e promover a mudança, o professor é o responsável por ajudar o aluno a superar todas as dificuldades.”

Por sua vez, Erika Nayanna explicou o tema escolhido para o encontro, “Entender como se aprende para aprender como se ensina”, e destacou a importância do evento para a Educação Municipal. “Estamos retomando nossas atividades e unindo forças em prol desse objetivo, que é melhorar o nosso ensino. A nossa busca é entender como os nossos alunos aprendem para que a gente possa evoluir enquanto educadores.”

O principal objetivo do Encontro Pedagógico é promover a integração dos profissionais para agregar novos conhecimentos. Ao longo de todo o dia, metas e caminhos para o avanço educacional no município serão debatidos.

Vale lembrar que mais de 10 mil alunos voltam às salas de aula na próxima sexta-feira (2).

www.canaadoscarajas.pa.gov.br