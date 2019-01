Nota de pesar pelo falecimento do professor Marcelo Rimé Vitalino

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), vem a público externar o mais profundo pesar pelo falecimento do servidor Marcelo Rimé Vitalino, 48 anos, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 24 de janeiro, no estado de Goiás.

Vítima de parada cardíaca, o servidor estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Doutor Domingos Mendes, localizado na cidade de Ceres.

Formado em Matemática, Engenharia Civil e com três pós-graduações, Marcelo atuava na rede municipal de ensino de Parauapebas há mais de uma década, onde era tido como uma pessoa competente, companheira, dedicada e muito benquista pelos colegas de profissão.

O docente ingressou na rede municipal de ensino em 2006, quando trabalhou na Escola Primavera. Em 2009, foi classificado no concurso público e passou a fazer parte do quadro de servidores efetivos da educação. Nos últimos anos, Marcelo Rimé atuou nas escolas Antônio Matos, Chico Mendes e Luís Magno, além de fazer parte do quadro de servidores das redes estadual e particular de ensino. Ele era casado e deixa três filhos.

Neste momento de profunda tristeza, o Governo Municipal se solidariza com a família, amigos e colegas de profissão do educador e pede que Deus conforte seus corações e lhes dê forças para transformar toda a dor desta perda irreparável em fé e bom ânimo.

O velório e enterro serão realizados na cidade de Conceição do Araguaia, sul do Pará, onde mora a maioria dos familiares do servidor.

