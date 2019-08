Nova rede de abastecimento de água para VS – 10 entra em fase de testes

Falta pouco para que os bairros Jardim América 1e 2, São Lucas 1 e 2, Talismã, Caetanópolis e Bela Vista, que fazem parte do complexo VS – 10, passem a receber água encanada. Com as obras de ampliação da rede de abastecimento na reta final, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep) realizará alguns testes ainda esta semana para garantir o melhor funcionamento da estrutura.

“Esse procedimento é necessário para ver como está o funcionamento da rede. É mais um investimento que demonstra o nosso comprometimento em melhorar o serviço à população”, afirma Sérgio Balduíno, diretor do Saaep.

Esses testes nunca foram realizados na antiga rede. Por este motivo, podem ocorrer possíveis rompimentos, principalmente na avenida Bom Jardim e nas ruas Paulo Afonso e Santa Maria. A obra em sua totalidade contará com a instalação de nove mil metros de adutoras, reforma de dois reservatórios com capacidade de 2.500 m³ cada um e construção de um reservatório de 1000 m³.

Texto: Anne Costa

Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP