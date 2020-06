Nova Weyne Cavalcante: tapumes são retirados de trechos revitalizados

O mais novo cartão-postal de Canaã dos Carajás. É assim que a nova avenida Weyne Cavalcante pode ser definida neste momento. Nesta segunda-feira (15), a prefeitura deu início oficialmente à retirada dos tapumes de trechos da avenida que já estão revitalizados. A cerimônia de abertura da Weyne, realizada nesta manhã, contou com a presença de autoridades do município.

Com novo paisagismo, acessibilidade, moderna iluminação, espaços de lazer e ciclovia, a Weyne Cavalcante se torna o novo ponto de encontro das famílias de Canaã. Quem visitou o local neste final de semana aprovou as novidades.

“Esse é um espaço muito bom pra gente trazer as crianças, um espaço de lazer que ficou muito bonita com a ciclovia, a iluminação muito bacana. Parabenizo a prefeitura, pois esse é um trabalho muito bem feito e todos gostaram bastante” elogiou Jully Vasconcelos, moradora de Canaã.

A pequena Emily Sofia também aprovou o que viu. “Eu gostei daqui porque é um lugar muito bom para brincar! A gente pode correr, brincar, pular para todo lado. Agora nós temos um lugar muito bom pra se divertir.”

Em Canaã há mais de 15 anos, Paula Couto Melo da Silva mora no bairro Vale do Sossego e falou sobre a importância do novo espaço. “Como moro mais afastada do centro, a nova avenida vai facilitar o acesso da gente a alguns serviços. Essa nova praça vai incentivar a gente a andar mais a pé, fazer caminhada ou mesmo andar de bicicleta. Gostei bastante.”

Ainda nesta segunda, a partir das 17h, ciclistas de Canaã farão um passeio ciclístico para inaugurar a nova ciclovia. O movimento, no entanto, orientou todos os atletas a usarem máscara e evitar a proximidade uns com os outros.

Veja abaixo algumas fotos da nova Weyne.

ascom.canaa