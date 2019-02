Novas lixeiras começam a ser instaladas em Parauapebas

Semurb vai aumentar as campanhas de conscientização com a comunidade para manter ruas mais limpas.

Os espaços públicos que registram maior fluxo de pessoas começaram a receber novas lixeiras adquiridas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb). A primeira remessa começou a ser instalada ao longo da PA-275, no lago localizado no bairro Nova Carajás e nas praças públicas.

As lixeiras são feitas a partir do Polietileno de Alta Densidade (PEAD), o que significa dizer que é um material altamente resistente às ações do tempo, à corrosão e ao vandalismo. “O primeiro passo é fazer a instalação das lixeiras e em segundo é fazer campanhas de conscientização com a população, pois nosso papel enquanto cidadão é contribuir para manter nossa cidade limpa”, afirmou o analista ambiental da Semurb, Rafael Mergulhão.

Outra medida implementada pela Secretaria é o cercamento nas margens de canais onde é comum o acúmulo de lixo doméstico. As margens do Igarapé Ilha do Coco, por exemplo, receberam cercas e desta forma a Prefeitura espera evitar também a poluição do meio ambiente.

A Semurb reforça a importância da população quanto ao zelo pelas lixeiras públicas e na disposição correta de resíduos sólidos. Caso o morador presencie situações irregulares, elas devem ser denunciadas. O bom uso mantém benefícios por mais tempo para a própria comunidade.

Texto: Jéssica Diniz

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP