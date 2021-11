Novo episódio de Mineração Por Elas traz histórias de jovens talentos que impulsionam a transformação cultural na Vale

Jovens talentos das gerações Y e Z que ajudam a construir uma Vale mais inclusiva e sustentável são as protagonistas do novo episódio da websérie Mineração Por Elas. O episódio é o quinto da segunda temporada e pode ser visto nas redes sociais da mineradora e em www.vale.com/mineracaoporelas

Desde a primeira temporada, lançada no ano passado, a websérie vem mostrando a bem-sucedida e inspiradora presença de mulheres em áreas técnicas, operacionais e de gestão na Vale. O episódio “Jovens Talentos” mostra as histórias de quatro mulheres que são parte e, ao mesmo tempo, contribuem com a transformação cultural da empresa, trazendo novos olhares sobre diversidade, equidade e inclusão.​

“Mineração também é lugar de mulher e essa websérie da Vale prova isso”, diz Ana Carolina de Oliveira, analista operacional na Unidade Carajás Serra Sul (S11D), em Canaã dos Carajás/PA – Clique na imagem para ver o episódio

A analista operacional na Unidade Carajás Serra Sul (S11D), em Canaã dos Carajás/PA, Ana Carolina de Oliveira destaca a importância de iniciativas para promover equidade de gênero e para mostrar pra outras mulheres que a mineração também é uma opção de área para se construir uma carreira. “Nós vamos muito além dos rótulos que são colocados em nós. Mineração também é lugar de mulher e essa websérie da Vale prova isso”, diz.

Para Nono Wu, analista de suprimentos da Vale em Xangai, na China, a transformação cultural pela qual a empresa está passando possibilita que jovens talentos se desenvolvam profissionalmente. Na visão de Camila Fernandes, supervisora de manutenção de equipamentos pesados na mina de Capitão do Mato, em Nova Lima (MG), essa transformação promove uma mudança de visão de mundo que ultrapassa os muros da empresa. “A Vale tem diretrizes muito boas e que se aplicam tanto dentro como fora da empresa e a gente começa a mudar nossa forma de enxergar o mundo”, afirma.

O episódio conta, ainda, com a participação de Bruna Guimarães, analista de Responsabilidade Social da Fundação Vale (Rio de Janeiro/RJ).

Meta de gênero e avanços

“Estamos verdadeiramente empenhados em promover a inclusão e valorizar a diversidade. Seguiremos nessa jornada, juntos. Estes são imperativos éticos conectados com o propósito da Vale de melhorar a vida das pessoas e transformar a sociedade para todas as pessoas”, afirma Marina Quental, vice-presidente executiva de Pessoas da Vale. Segundo ela, a websérie mostra para o público a inserção diversificada das mulheres na Vale nos mais variados cargos, profissões e funções, trazendo inspiração para que outras mulheres vejam que é possível e promissor construir uma carreira na indústria da mineração.

Em 2019, a Vale anunciou a meta de dobrar a representatividade de mulheres na sua força de trabalho até 2030, passando de 13% para 26%. E de aumentar a presença de mulheres em cargos de liderança sênior de 12% para 20%. Em setembro deste ano, as mulheres já representavam 18% nas posições de liderança sênior e também 18% do total da força de trabalho da mineradora. São cerca de 4.300 mulheres a mais na empresa desde dezembro de 2019.

Conheça os outros episódios e saiba mais sobre Mineração Por Elas

O episódio de estreia desta temporada, que foi ao ar em agosto, traz mulheres pioneiras que falam sobre os desafios que viveram ao serem as primeiras na sua área ou função. Já o segundo conta a história de três mulheres negras orgulhosas por serem exemplo para outras mulheres dentro e fora da empresa. No terceiro episódio, mulheres com deficiência mostram como tem sido trabalhar na Vale e contribuir para que os ambientes sejam cada vez mais acessíveis e inclusivos. O quarto episódio mostra histórias e vivências de empregadas da comunidade LGBTQIA+. O sexto e último episódio da temporada terá como tema mulheres que ocupam cargos de liderança. Cada filme dura cerca de cinco minutos e, em formato documental e com protagonismo das personagens, apresenta o olhar de empregadas da Vale de várias regiões do Brasil e de outros países sobre a diversidade na mineração.

Mais de 200 mulheres compartilharam suas experiências de vida e se inscreveram para participar da segunda temporada do Mineração Por Elas. Por conta do limite de episódios, muitas histórias incríveis ficaram de fora, demonstrando que a mineração também é, cada vez mais, uma indústria onde mulheres podem construir carreira. Assim como na temporada de estreia, a produção vem seguindo todas as recomendações de prevenção e distanciamento social em virtude da pandemia. A websérie Mineração por Elas é realizada pela equipe de comunicação da Vale em parceria com a 4 Asas Produções. A primeira temporada contou com seis episódios e participação de 25 empregadas da Vale no Brasil e em outros países.

Veja as duas temporadas em www.vale.com/mineracaoporelas

Vale.com