Novo modelo da Carteira de Identidade já é emitido em Parauapebas

Parauapebas já começou a emitir o novo modelo do Registro Geral (RG), por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi).

Para essa novidade, o SAC segue gradativamente as normas dispostas no Decreto nº 9.278 de 5 de fevereiro de 2018, que estabelece todos os procedimentos e requisitos para a emissão da nova Carteira de Identidade.

“Parauapebas foi uma das primeiras cidades do Estado a começar a emitir o novo modelo de Identidade. E estamos tendo uma boa aceitação por parte da população já que, com a inclusão de novas informações, o cidadão não precisa andar com vários documentos”, destaca Wangra Cavalcante, coordenadora do SAC.

Para solicitar a emissão do novo RG, o usuário deverá realizar o agendamento no site da Polícia Civil do Estado do Pará (https://agendamento.policiacivil.pa.gov.br/public/).

Além de estar de “cara nova”, a Carteira de Identidade recebeu mais itens de segurança, como também a possibilidade de inserir os números dos documentos abaixo:

Número de Identificação Social (NIS), o número no Programa de Integração Social (PIS) ou o número no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

Número do Cartão Nacional de Saúde;

Título de Eleitor;

Número do documento de identidade profissional expedido por órgão ou entidade legalmente autorizado;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Carteira Nacional de Habilitação;

Certificado Militar;

Tipo sanguíneo e o fator Rh;

As condições específicas de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular (mediante apresentação de laudo médico);

Nome Social (para pessoas que não desejam usar o nome civil). A solicitação deve ser feita mediante requerimento escrito do interessado.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com o SAC pessoalmente ou pelos números 3346-7250 ou 3346-7251. O órgão está localizado na Praça do Cidadão, no bairro Rio Verde, e atende de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.

Texto: Sara Dias / Foto: Elienai Araújo

Assessoria de Comunicação – Ascom