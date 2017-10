Novo programa agiliza fornecimento de material às escolas

Com objetivo de tornar mais ágil e transparente o processo de fornecimento de materiais para a manutenção das escolas da rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio do Setor de Almoxarifado, implantou em mais de 60% das escolas um novo software: o Data Soluções e T.I, um programa que controla de forma otimizada a entrada e saída de materiais e facilita a solicitação e logística dos mesmos.

O programa permite ao setor oferecer um serviço mais eficiente, com padrão de qualidade, pontualidade e compromisso na entrega da mercadoria. Aliado a uma tecnologia mais sofisticada, o software ajuda na redução dos custos aos cofres públicos. Além disso, há reaproveitamento dos resíduos descartados. Isso porque o setor fechou parceria com a cooperativa Amigos do Meio Ambiente, para reaproveitamento de todo material reciclável.

A implementação desta ferramenta promete otimizar cada vez mais a demanda vinda das unidades escolares urbanas e rurais. E mais: vai contribuir para a diminuição de papel utilizado no requerimento desses materiais. Para facilitar o deslocamento dos produtos, foram criadas rotas pré-estabelecidas. O setor atende, por dia, cerca de 15 escolas, cujos diretores procuram organizar, em tempo hábil, o consumo necessário para as atividades da semana.

O novo sistema incentiva o bom uso dos materiais nas escolas e isso significa economia no orçamento da Semed. É o que diz o coordenador do Almoxarifado, Antônio José. Segundo ele, a modernização do sistema era o que faltava para melhorar o serviço prestado à comunidade escolar.

“O primeiro grande impacto deste sistema é a agilidade e funcionalidade com que as escolas fazem seus pedidos, agregando tecnologia e oferecendo um serviço com mais qualidade e compromisso. Tudo isso possibilita uma gestão mais segura e de baixo custo”, afirma, acrescentando que a meta é implantar o sistema em 100% das escolas da rede municipal até o final do ano.

A diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte, Goreth Silva, vê com bons olhos a novidade. Para ela, se a escola é beneficiada com a implantação do software automaticamente os alunos também o são. “Os materiais garantem o desenvolvimento das atividades dos estudantes no tempo certo. Alguns itens principais como papel e tinta não têm faltado mais e isso tem assegurado a aprendizagem dos alunos. O ambiente também está mais limpo”, afirma.

Texto: Rebeca Rosa / Semed

Fotos: Messania Cardoso / Semed