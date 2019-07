Novos gestores assumem Educação e Funcel em Canaã

Roselma Milani e Antônio Carlos Ribeiro são os novos responsáveis pela condução da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), respectivamente. Eles substituem Edilson Valadares e Gidalton Rodrigues. As cerimônias oficiais de troca de comando aconteceram na tarde desta segunda-feira (15).

Os eventos tiveram a presença do prefeito em exercício, Alexandre Pereira, da primeira dama Waina Andrade, do vereador João Nunes, do tenente da Polícia Militar, Rafael Guimarães e demais servidores públicos.

Durante a cerimônia de posse da nova secretária de Educação, a primeira dama Waina Andrade comentou que troca de gestão é um momento de celebração, para que os projetos continuem avançando. “Agradecemos aos antigos gestores e encorajamos os novos a superarem os desafios que virão”, comentou.

Educação busca “qualidade e equidade no ensino”

Durante a cerimônia, o ex-secretário Edilson Valadares agradeceu aos servidores, lembrou os avanços da educação em sua gestão e saudou o Governo Municipal pela confiança.

No discurso de posse, Roselma Milani agradeceu primeiramente a Deus, à família e ao Governo Municipal pela confiança, e afirmou: “É tempo de discutir qualidade e equidade na educação do município. Educação não se faz do dia para a noite, é um processo contínuo e de resultados de curto, médio e longo prazo. Agora, é preciso lançar novas sementes. Meu objetivo é alavancar a qualidade do ensino no município em todas as unidades de ensino”, afirmou.

Funcel quer “excelência na prestação do serviço público”

Gidalton Rodrigues afirmou que realizou tudo o que estava a seu alcance, agradeceu à equipe pelo comprometimento e desejou boa sorte ao novo presidente da fundação.

O novo gestor da Funcel, Antônio Carlos Ribeiro, afirmou que o esporte, a cultura e o lazer têm a função de levar as pessoas ao convívio social. “Nossa prioridade é fazer com que a fundação preste um serviço de excelência à comunidade, em todas as suas ações”, disse.

Durante as cerimônias, o prefeito em exercício, Alexandre Pereira, conclamou a todos os servidores que apoiem os novos gestores e declarou que confia na decisão do prefeito Jeová Andrade. “Nossa cidade vive um grande momento, as mudanças vêm para continuarmos nesse ritmo de crescimento. Podemos avançar mais. Desejo boa sorte aos gestores e quero que contem com o apoio do Governo Municipal”, afirmou.

