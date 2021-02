Boxe olímpico ganha forças em Parauapebas

O boxe olímpico veio ganhando forças na cidade de parauapebas com a chegada do treinador Douglas Silva, diretor e responsável do centro olímpico Tyson boxing.

Situado na rua sol poente n98 esqu: com rua Fortaleza.

Formando inúmeros campeões de nossa região e revelando atletas que estavam perdidos no submundo das drogas e dos vícios.

Hj promovendo o boxing night, que ja, esta entre uns dos maiores eventos do Pará, msm se tratando da 1° Edição.

Por conta da grandes entidades brasileiras que fiscalizam o evento o CNB ” conselho nacional de boxe ” e “Federação Paraense de boxe profissional” coodernada pelo treinador do tetra campeão mundial Popó Freitas, Ulisses Pereira Fiscaliza e legaliza o acontecimento do boxing night.

Todos os organizadores e atletas no dia da luta devem passar por uma triagem, do teste rápido de convid para sabem se realmente podem subir ao ringue.

Todos os protocolos de saúde estão sendo exigidos pelas Federações.

O boxe night conta com vários atletas locais.

Entre eles estão os atletas dirigidos Cabo Joelson do 23° BPM de parauapebas

Diz o organizador Douglas Silva, “meu objetivo é revelar as pratas ou melhor dizendo , o ouro que temos em nossa casa” parauapebas e um celeiro de campeões que devem ser revelados para o boxe mundial , com certeza temos muitos campeões em nossa cidade que podem nos representar no Brasil e no mundo.

Contamos com a presença de varias academia que vem do Brasil inteiro, ipixuna do Pará os Gladiadores, Maranhão, Belém, Canaã dos carajas e outras regiões.

15 lutas , sendo uma feminina com uma garota de nossa cidade , disputa de cinturão.

Um evento que fica registrado na história do esporte na cidade de parauapebas.

Contando com o apoio do Excelêntissimo senhor vereador Francisco Eloecio.

Que vem apoiando o esporte em parauapebas.

Informações sobre ingressos.

(94)99297-8932.

Centro olímpico Tyson boxing.