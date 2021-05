O que é e o que causou a embolia gasosa que deixou o ator Paulo Gustavo em estado gravíssimo de saúde?

Paulo Gustavo é um querido humorista e ator brasileiro. Atualmente, ele está passando por um momento extremamente complicado em sua vida, lutando contra a COVID-19. Internado há mais de um mês na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), foi anunciado que o seu estado de saúde piorou após ele desenvolver uma embolia gasosa. Mas afinal, o que seria uma embolia gasosa?

Patrícia Canto, pneumologista da Fiocruz, explica que embolia gasosa é quando bolhas de ar entram no sistema circulatório e impedem que o fluxo de sangue chegue até algumas partes do corpo da pessoa.

“Quando as bolhas de ar entram e vão chegando na circulação menor, impedem o sangue de progredir e o tecido acaba morrendo”, explicou.

Conforme o tecido vai deixando de receber oxigênio, o dano se torna ainda maior.

De acordo com um comunicado realizado por sua assessoria, o ator chegou a acordar e interagir com a equipe médica e com o seu marido. Mas, subitamente, à noite, teve uma piora em seu estado de saúde geral e em seus sinais vitais.

Infelizmente, se a embolia atingir o sistema nervoso central, as complicações são graves, como perda na fala, na atividade motora e até mesmo morte cerebral.

A embolia de Paulo Gustavo foi causada por uma ruptura entre brônquios e veias, permitindo que o ar acessasse o seu sistema circulatório.

O primeiro passo no tratamento é tentar corrigir a causa, explica Patrícia, logo em seguida não existe tratamento específico, só resta a equipe médica esperar a reação do paciente.

minutoinfo.com/ Imagem: redes sociais