O Sonho de Uma Universidade em Eldorado Cada Vez Mais Próximo

A Prefeitura Municipal de Eldorado na pessoa da excelentíssima Prefeita Iara Braga, realizou na manhã desta quarta-feira (08/09) uma reunião com a presença do Reitor e Vice-Reitora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) Professores Francisco Ribeiro da Costa e Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo, do Secretário do Meio Ambiente Paulo Franklin, do Chefe de Gabinete Deusimar Oliveira e do Corpo Técnico da Educação e do Meio Ambiente.