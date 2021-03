Obra de ampliação da Ala Covid-19 no HGP é concluída

Com a ampliação, a ala passará a contar com 68 leitos, sendo 40 de enfermaria e 28 de UTI. O novo espaço será inaugurado na primera quinzena de abril

Na manhã desta segunda-feira, 29, foi entregue a obra de ampliação da Ala Covid-19 do Hospital Geral de Parauapebas (HGP), fruto de mais uma parceria entre a Prefeitura de Parauapebas e a mineradora Vale para salvar vidas. No local, serão instalados 28 leitos de UTI exclusivos para tratamento de casos de Covid-19.

“O próximo passo agora é a instalação dos leitos de UTI nesse espaço, que devem entrar em funcionamento na primeira quinzena de abril. Este é mais um investimento importante no fortalecimento da nossa rede de saúde para salvar vidas. Importante destacar que esses leitos ficarão permanentes na estrutura hospitalar do município”, afirma Gilberto Laranjeiras, secretário de saúde.

Com a ampliação, a Ala Covid-19 do HGP passará a contar com 68 leitos, sendo 40 de enfermaria e 28 de UTI. O atendimento no local se mantém com a equipe do Instituto Acqua, que é responsável também pelo gerenciamento do setor. A contratação do instituto também é fruto de parceria da prefeitura com a Vale.

Sobre a obra

“A obra começou um mês atrás e foi entregue tempo recorde. O prazo de construção era de 45 dias e foi finalizada em 30 dias. A prefeitura elaborou o projeto da obra e deu suporte para a celeridade do serviço, tendo em vista a urgência do município em função do crescimento do número de casos”, detalha Wanterlor Bandeira, secretário de obras.

“Essa obra faz parte do pacote humanitário de ajuda aos municípios aqui da região para salvar vidas. A Vale tem contribuído bastante, ajudando com equipamentos e insumos. Mas, reforço a necessidade de praticarmos as medidas preventivas no cotidiano, a colaboração de todos é fundamental para vencermos essa pandemia”, afirma Luiz Veloso, gerente de relações institucionais da Vale.

Texto: Karine Gomes / Foto: Elienai Araújo

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP