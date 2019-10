Obras da nova Weyne Cavalcante começam neste sábado (5)

A prefeitura de Canaã dos Carajás iniciará neste sábado (5), data da emancipação político-administrativa do município, as obras da nova avenida Weyne Cavalcante. Na manhã desta sexta (4), o prefeito Jeová Andrade e secretários de governo se reuniram com os proprietários das empresas vencedoras do processo licitatório e acertou os últimos detalhes para o início do trabalho.

A nova avenida será construída por etapas. Nesta primeira, as empresas começarão a trabalhar no trecho entre o Supermercado Barretos e a saída para a cidade de Xinguara; no trajeto, a avenida será ampliada e estacionamentos, ciclovia e calçadas padronizadas construídas. Simultaneamente, o trecho entre o letreiro municipal e a entrada da cidade também será revitalizado. A entrada ganhará uma rotatória e o morro que dá acesso ao Distrito Empresarial será asfaltado. Vale lembrar ainda que uma nova iluminação.

O prefeito Jeová Andrade falou sobre o início das obras. “A Weyne Cavalcante será um belíssimo cartão-postal de Canaã dos Carajás. As empresas vão valorizar a mão de obra e o comércio local, o que vai ser importante para impulsionar a economia de Canaã dos Carajás.”

A nova Weyne Cavalcante faz parte do pacote de obras lançado pela prefeitura municipal. A previsão é que mais de 1300 empregos diretos sejam criados com as obras. Essa é uma das ações do Pacto por Canaã.

