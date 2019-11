Obras de asfaltamento de nova entrada da cidade já estão em andamento

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Obras, já iniciou os trabalhos para pavimentação do morro da entrada da cidade, que fará parte da Nova Avenida Avenida Weyne Cavalcante, que será inteiramente revitalizada.

No local, já estão sendo feitas obras de drenagem pluvial e terraplanagem. Nas próximas etapas, a prefeitura vai iniciar a pavimentação da área, que vai interligar o centro da cidade ao Distrito Empresarial e ao Polo Educacional. As obras estão sendo feitas com 100% de recursos próprios e a previsão é de entrega até o fim do 1º semestre de 2020.

A obra de asfaltamento do morro e a revitalização da Weyne Cavalcante integram o pacote de obras do Pacto por Canaã, uma iniciativa que une a administração e a sociedade civil com o objetivo de definir prioridades para transformar o município em referência em qualidade de vida até 2035.

ascom.canaã