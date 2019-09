Obras no Mercado Municipal de Curionópolis avançam

A expectativa dos produtores rurais e feirantes de Curionópolis em ter um local apropriado para comercializar suas produções, está se concretizando cada dia que passa. As obras do almejado Mercado Municipal estão a pleno vapor e em breve, os curionopolenses serão contemplados com uma feira de qualidade no município.

A obra gera emprego para mais de trinta pais de famílias do próprio município. Eles se empenham diariamente em construir a estrutura com muita dedicação, afinal, trata-se do sonho de produtores e feirantes que serão beneficiados e de mais um espaço de convivência para as famílias da cidade.

“A entrega da obra está prevista para 2020 e segue em execução dentro do cronograma. Serão mais de 80 produtores e feirantes contemplados. Além do impulso nas vendas dos comércios ao redor do empreendimento”, disse o prefeito Adonei Aguiar, durante a visita realizada no canteiro de obras.

A estrutura compreenderá 28 salas distribuídas em ambos os lados, na área central serão 56 boxes, praça de alimentação, banheiros com acessibilidade, rampas de acesso para cadeirantes, área de convivência e estacionamentos.

O projeto também inclui um sistema de tratamento de resíduos. “O sistema é composto por um tanque séptico, 4 sumidouros e um tanque de tratamento para realizar o processamento dos rejeitos produzidos dentro do mercado. A água que será dispensada estará tratada”, disse o engenheiro Felipe Soares, que acompanha a obra.

ascom.curionopolis