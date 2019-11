Obras são entregues pelo Estado com participação da Prefeitura de Parauapebas

Parauapebas e região comemoram as novas obras entregues pelo Governo do Estado com participação da Prefeitura de Parauapebas. Em cerimônias públicas realizadas na última terça-feira, 19, foram inaugurados o novo prédio do Ministério Público, o Polo Integrado do ParáPaz, e também a nova cadeia pública.

Para ampliar a rede de atendimento a crianças, adolescentes, mulheres e familiares vítimas de qualquer tipo de violência, o Polo Integrado do ParáPaz é fruto de parceria do Governo do Estado, por meio da Fundação ParáPaz, e Prefeitura de Parauapebas.

“É um momento muito importante, esse aqui, em que nós estamos inaugurando esse equipamento público extraordinário para a proteção daqueles que são mais vulneráveis à nossa sociedade, daqueles que correm risco, daqueles que precisam realmente do Estado e município”, ressalta o prefeito Darci Lermen.

A secretária municipal da Mulher, Angela Silva, explica que, no ParáPaz, serão oferecidos os serviços de segurança, saúde, delegacia da mulher, médico perito, psicossocial, dentre outros.

“Retomamos essa obra com o compromisso de entregá-la a sociedade com todos os serviços. É um atendimento humanizado não só para Parauapebas, mas pra toda a região”, comemora a secretária.

Com 306 vagas, a nova estrutura da cadeia pública tem segurança reforçada, mas com espaços mais humanizados para os detentos. “A inauguração dessa unidade prisional em Parauapebas é uma conquista para o município e certamente permitirá o cumprimento da pena pelo apenado de forma humanitária”, declara Deivid Benasor, vice-presidente do Conselho da Comunidade.

O presídio vai abrigar os internos da antiga carceragem, e os que são daqui e que estão em Marabá e em outras unidades prisionais do Estado também virão para a nova cadeia.

O governador Helder Barbalho disse estar feliz em participar e colaborar com duas pautas fundamentais para a sociedade. “Primeiro, a política de administração penal que está diretamente ligada à redução da criminalidade e da violência no nosso estado”, disse ele se referindo à nova unidade prisional. Helder destacou ainda, o Polo Integrado do ParáPaz. “E este complexo, que permitirá que aqui estejam diversas secretarias do estado, ações da área da segurança, da promoção social, da cidadania, da justiça social, junto com a Prefeitura para prestar serviço, para servir à sociedade de Parauapebas, atender toda essa região que envolvem diversos municípios,” declara.

Participaram também da série de inaugurações o deputado estadual Chamonzinho; o deputado federal José Priante; o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado; o secretário Extraordinário de Estado para Assuntos Penitenciários, Jarbas Vasconcelos; o procurador-geral de Justiça, Gilberto Martins; a presidente do ParáPaz, Ray Tavares; o presidente da Câmara Municipal, Luiz Castilho, e demais autoridades do Estado, locais e de municípios vizinhos.

Texto: Sara Dias / Fotos: Sara Dias/Felipe Borges/Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP