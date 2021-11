Oficina de tranças para jovens negras marca início da programação dos 16 dias de ativismo

Com o objetivo de fortalecer e valorizar a identidade de meninas e mulheres negras, durante três dias, a Prefeitura por meio das Secretarias da Mulher e Juventude realizou uma oficina de tranças como parte da programação da campanha dos 16 dias de ativismo, que inicia nesta sexta-feira, 19.

“As tranças vão muito além do que uma estética social. É ancestralidade, é poder. Então, trançar, aprender a trançar é o ato de ensinar outra pessoa a resgatar a sua cultura que é de suma importância, tanto para o nosso psicológico como para o financeiro”, explica a trancista e dread maker Nick Oliveira, que se sente orgulhosa em poder representar as mulheres negras e inspirá-las por meio das tranças e penteados.

Realizada em alusão ao Dia da Consciência Negra, a oficina ensinou muito mais do que técnicas de trançados e penteados. A aluna Edilene Oliveira participou dos três dias de oficina e fala da experiência “a Nick conseguiu passar para gente sobre o que realmente é ser negra, sobre as tranças. Eu acabei me interessando não somente pela questão de entrar no mercado de trabalho, ela fez com que eu realmente me identificasse, aceitar quem eu sou, a minha etnia, a minha raça”, conta a aluna.

Segundo a secretária da Mulher, Edileide Maria Batista, “são ações como essas de valorização das mulheres negras, que ajudam a combater o racismo. Precisamos fortalecer a cada dia mais aqui na cidade de Parauapebas”, afirma a gestora.

O resultado do curso será apresentado na abertura oficial da campanha, que será realizada nesta sexta-feira, 19, na praça Mahatma Ghandi às 19h, por meio de um desfile das alunas mostrando as variedades de tranças e penteados afros.

Dia Nacional da Consciência Negra

O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro e faz parte do calendário da campanha dos 16 dias de ativismo, visando destacar a dupla discriminação sofrida pelas mulheres negras.

