Operação Lockdown: órgãos de segurança iniciam as fiscalizações em Parauapebas

Mesmo com a forte chuva, nas primeiras horas deste domingo, 21, as ações integradas das equipes de fiscalização da Operação Lockdown realizaram rondas em diversos pontos da cidade.

As forças de segurança atuarão de forma conjunta para fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas determinadas pelo decreto nº 1.087, de 19 de março de 2021, que trata, dentre outros pontos, da suspensão de atividades e serviços não essenciais por um período de sete dias.

Além das secretarias municipais de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), de Meio Ambiente (Semma) e Urbanismo (Semurb), a operação envolveu Guarda Municipal de Parauapebas (GMP), Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), Polícia Militar e Vigilância Sanitária.

Durante as ações, os responsáveis pelos estabelecimentos ou por promoverem aglomerações, sejam elas em via pública ou em espaços privados, recebem notificação com as orientações necessárias preventivas das medidas que devem ser seguidas. As pessoas flagradas descumprindo as determinações vigentes responderão civil e criminalmente pelos atos.

O coordenador de estatística e inteligência da Guarda Municipal, Raimundo Nascimento, explica que as operações têm foco educativo. “A Guarda Municipal atuará juntamente com os demais órgãos municipais para coibir qualquer tipo de aglomeração, levando orientação para a população quanto ao cumprimento das medidas restritivas.”, explica Nascimento.

Neste período de lockdown, o transporte público também será fiscalizado. “O transporte coletivo vai operar com frota reduzida em até 30% e deverá ser exigido dos passageiros o uso de máscaras e álcool em gel. Isso para todos os operadores do transporte, seja nos micro-ônibus, táxi, mototáxi e aplicativos”, destaca Denis Assunção, secretário de Segurança Institucional (Semsi).

As fiscalizações iniciaram na madrugada deste domingo, seguem durante o dia em vários pontos da cidade e se estenderão ao longo da semana.

Denúncias

A população contribui de forma significativa denunciando aglomerações pela cidade. Inclusive, já foram registrados inúmeros casos neste domingo, 21. As denúncias são recebidas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) pelos números: 99278-0431/ 3346-8891.

Texto: Édila Nunes/ Anne Costa / Foto: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP