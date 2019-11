Operadoras brasileiras de turismo conhecem potencial turístico de Parauapebas

Parauapebas mostrou suas belezas naturais e infraestrutura para as operadoras brasileiras de turismo (principais responsáveis pela comercialização de rotas turísticas no país) durante a convenção da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (Braztoa), realizada entre os dias 4, 5 e 6, em Canela (RS).

“Patrocinamos o evento, o que nos deu possibilitou estampar a nossa marca no material publicitário da convenção. Apresentamos, na programação oficial do evento, nossa cidade. São as operadoras de turismo que fazem acontecer, sem elas não há como comercializar as rotas, por isso, nos empenhamos em participar desse evento com o objetivo de cativar as operadoras para que, em um futuro breve, tenhamos nossas rotas comercializadas nacional e internacionalmente”, afirmou Marcos Alexandre, coordenador municipal de turismo.

O diretor de produtos turísticos de Parauapebas, Dácio Souza, apresentou o município, relatou um pouco de sua história e do seu contexto econômico impulsionado pela mineração, destacou os números de PIB e a estrutura do trade turístico de Parauapebas que conta com 2.900 leitos de rede hoteleira de 82 empreendimentos.

Dácio também destacou que o município conta com acesso rodoviário, aeroviário e ferroviário, e que o município dispõe de atendimento básico de saúde, com o Samu, UPA e Pronto Socorro para atendimentos de emergência, e do Hospital Geral de Parauapebas (HGP) para atendimentos mais especializados.

Os representantes das operadoras conheceram também as cinco rotas turísticas estruturadas do município: Rota Carajás; Rota das Águas; Rota Indígena; Rota dos Búfalos; Rota City Tour.

Aprendendo com a experiência

Os representantes do turismo de Parauapebas tiveram a oportunidade, junto com outros integrantes da Convenção, de visitar alguns pontos turísticos de Canela e, assim, conhecerem melhor o trabalho das agências de receptivo do município, que é o décimo destino mais procurado no Brasil.

“Foi muito bom ver na prática como funciona o atendimento das agências de receptivo de Canela, temos muito o que compartilhar com nossas agências de Parauapebas”, disse Alexandre.

Operadoras de Turismo, Agência de Viagens e Agência de Receptivo

De acordo com a Braztoa, as operadoras e agências se complementam. Enquanto a operadora foca sua atuação na formatação de roteiros e na negociação em escala, as agências trabalham no varejo, atendendo aos passageiros individualmente para oferecer a melhor solução caso a caso, conforme os desejos e a disponibilidade financeira de cada cliente.

Em sistema de parceria, as operadoras também disponibilizam constantemente às agências treinamentos sobre destinos e produtos, além de capacitação em vendas. Já as agências de receptivo são contratadas por agências ou operadoras de turismo para realizar a recepção e todo o trabalho de condução do turista, de acordo com o pacote contratado.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Mercado e Eventos



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP