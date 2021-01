Organizações esportivas de Parauapebas já podem procurar Semel para celebrar convênio

Expectativa é contemplar 15 entidades a mais que em 2020. E para tirar dúvidas das OSCs sobre documentação e tramitação do processo, novo titular da secretaria realizou reunião com os presidentes.

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam nas modalidades esportivas em Parauapebas, interessadas em firmar convênio com a prefeitura, já podem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) para requerer a parceria. A expectativa do novo titular da pasta, Leandro Gambeta, é de que 29 entidades celebrem convênio neste ano contra 14 que foram contempladas em 2020, sendo que três delas estão agora impedidas por irregularidade na prestação de contas.

Para dirimir todas as dúvidas das organizações sobre o processo de tramitação do convênio, na semana passada foi realizada uma reunião no plenarinho da Câmara Municipal para os presidentes das entidades. Além do titular da Semel, participaram do encontro o adjunto da secretaria, Jorge Guerreiro; a diretora do Setor de Convênios, Denize Costa, acompanhada por técnicos; e o vereador Francisco Eloécio (PR), escolhido como representante do esporte, lazer e ações sociais na Câmara.

Para as OSCs, foram repassadas todas as orientações necessárias sobre a documentação que precisa ser entregue à Semel e que deve estar em conformidade com os critérios exigidos pela Lei Federal nº 13.019/2014 e Instrução Normativa Municipal 02/2019. O alerta é para que as organizações fiquem atentas às alterações do decreto nos últimos anos, para evitar impedimentos legais do repasse de recursos.

Criada há mais de cinco anos, a União dos Ciclistas de Parauapebas (UCP) deverá celebrar o convênio pela primeira vez. A presidente da entidade, Márcia Cléia, aproveitou a oportunidade para agradecer a gestão do prefeito Darci pelo compromisso com o esporte, especialmente com o ciclismo. “Eu só tenho a agradecer ao prefeito. Agora, nós temos ciclovias para a prática do nosso esporte. A cidade está linda, ruas amplas, podemos pedalar sem medo. Conseguimos agora regularizar toda papelada necessária para buscarmos mais apoio. Estou muito feliz, então venham os campeonatos”, disse ela.

O mestre Josberto Girão, presidente da Associação Girão de Artes Maciais (Agam), também se mostrou otimista em relação aos apoios que as artes marciais têm recebido da prefeitura. “Tenho certeza que temos muito a ganhar. Nosso prefeito Darci e nosso secretário são pessoas de diálogo e comprometimento. Tenho certeza de que o esporte não só da minha modalidade, mas de todas, vão ganhar muito embora ainda existam muitas burocracias, mas por isso estamos aqui, estamos juntos para fazer o esporte de Parauapebas ser algo tão sonhado”, assinalou Girão.

Novo secretário: junto à comunidade

Leandro Gambeta aproveitou o momento para se apresentar formalmente como o novo secretário de Esportes e Lazer. E reafirmou o compromisso em gerenciar as demandas de forma humanizada e democrática. “A participação de todos os envolvidos na construção dessa nova gestão, incluindo também as OSCs, será fundamental para que o esporte de Parauapebas seja referência. Pretendo estar junto às comunidades. Já estamos fazendo levantamentos, indo em todas as localidades de responsabilidade da Semel para conhecer de perto o que a população precisa. Só assim vamos atingir objetivos e melhorar o esporte local”, pontuou Gambeta.

Na ocasião, o secretário apresentou algumas ideias de projetos que planeja implantar em Parauapebas, como o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico. Também estão no planos a reforma estrutural do Ginásio Poliesportivo e a construção de uma sede própria para a Semel, além da construção de duas quadras poliesportivas para os bairros.

Ao secretário, os presidentes das OSCs manifestaram sobre a necessidade da implantação de projetos que reforcem a inclusão social, em todas as modalidades, a fim de elevar o esporte do município para outro patamar. Para isso, defenderam as organizações, é preciso que as periferias de Parauapebas estejam dentro das prioridades do governo.

Serviço: Conforme informado por Leandro Gambeta, desde esta segunda-feira, 18, todas as OSCs interessadas em assinar convênio com a Semel podem procurar a recepção da secretaria a partir das 14 horas, para prévio agendamento junto ao Setor de Convênios e ainda para receber novas orientações sobre a documentação, em caso de mais dúvidas. A Semel funciona no Ginásio Poliesportivo, no bairro Beira Rio.