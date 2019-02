Órgãos do governo atendem reivindicações de caminhoneiros

Duas reinvindicações solicitadas pela categoria dos caminhoneiros foram atendidas e apresentadas durante reunião realizada nesta segunda-feira (11), na sede do Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN/PA), em Belém. Participaram representantes do Governo do Estado e membros do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos e da Associação dos Distribuidores de Água.

Uma das demandas aprovadas está relacionada ao pátio de triagem, que será disponibilizado pelo governo aos caminhoneiros. Agora, o espaço oferecido será localizado no km 20 da BR-316. A segunda reivindicação atendida é referente à criação de uma comissão permanente, que irá acompanhar todo trabalho e ações de fluxo durante as obras de requalificação da rodovia.

A categoria avaliou o encontro de forma positiva, como o caminhoneiro Sebastião Martins, que agradeceu a boa vontade do Governo de atender a categoria e por abrir esse canal para o diálogo entre os envolvidos.

“Nós nos preocupamos com a obra, pois sabemos que vai ser boa para toda a população, mas o impacto não deixa de ser grande. Temos certeza que a obra da BR-316 vai ser diferente do BRT municipal, que já se pendura por 12 anos, então a gente tem que agradecer ao governador Helder Barbalho por nos receber e nos proporcionar este diálogo, para que possamos ser ouvidos”, pontuou.

Obras de requalificação – O diretor do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), Eduardo Ribeiro, iniciou a reunião com uma breve explicação sobre o andamento das obras de requalificação da BR-316.

Já o diretor geral do DETRAN, João Guilherme Macedo, afirmou que os pedidos da categoria de veículos pesados têm sido atendidos, devido ao cuidado que o governador Helder Barbalho pediu aos órgãos responsáveis, para que nenhuma questão referente a este assunto fosse deixada sem resposta.

“Sabemos da dificuldade da obra, já falamos várias vezes sobre isso. A comissão já foi formada, mas ainda faltam dois representantes, que faremos contato hoje, que é a Semutran e a Semob. Eles precisam participar, pois são responsáveis pelo trânsito nos municípios de Ananindeua e Belém”, afirmou o representante do DETRAN.

“Vamos garantir a segurança efetiva dos caminhoneiros através de um posto policial no pátio de triagem. A Policia Militar e o Detran atuarão conjuntamente para dar segurança a esses caminhoneiros que utilizarão o pátio de triagem”, relatou o comandante geral da PM, coronel Dílson Júnior.

Ficou acertado também que na próxima segunda-feira, 18 de fevereiro, haverá uma reunião de apresentação do projeto da Nova BR-316 aos caminhoneiros, com o objetivo de mostrar a importância e magnitude da obra aos condutores de veículos pesados.

Além da Polícia Militar, Detran e NGTM o encontro também contou com a participação de representante do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran).

Fonte: Agencia Pará / Por Cristiani Sousa