Os campeões dos JIPS se preparam para a etapa regional dos jogos estaduais

A 21ª edição dos Jogos Interescolares de Parauapebas (JIP’s) foi coroada com a premiação dos atletas campeões, na terça-feira (4). Agora, os prodígios do município já se preparam para a fase regional dos Jogos Estudantis Paraenses (JEP’s), a ser realizada de 20 a 23 de junho, em Rondon do Pará (o município sediará a fase Sul e Sudeste dos jogos).

O Governo municipal tem investido no esporte, especialmente o estudantil, por meio da parceria entre as secretarias de Educação (Semed) e Esporte e Lazer (Semel). Os JIP’s foram retomados em 2017 e desde então têm cumprindo com seu papel de contribuir para a formação integral dos estudantes.

Este ano mais de 800 alunos de escolas públicas e particulares participaram das disputas, que contou com as modalidades de futsal, handebol, basquetebol, voleibol, xadrez e tênis de mesa, feminino e masculino, nas categorias Infanto (A) e Juvenil (B). Ao final foram distribuídos cerca de 450 prêmios (medalhas e troféus) aos campeões.

Segundo Igor Ericeira, um dos organizadores dos JIP’S, os professores de educação física e alunos começam os treinos cedo para fazerem bonito na competição. Ele afirma que aqueles que se destacaram nos jogos municipais e estão mais que preparados para a próxima etapa. “Levaremos a Rondon do Pará cerca de 180 alunos-atletas. Eles sem dúvida vão obter bons resultados”, afirma Igor.

O time de handebol masculino da Escola Fernando Pessoal tem se destacado. “Eles são campeões invictos do JIP’s desde 2014, tricampeões do JEP’s, além de terem conquistado o bronze três anos consecutivos nos Jogos da Juventude. Nossa meta é conseguir novamente vencer o campeonato estudantil paraense para disputar o nacional”, ressalta Gentil Eduardo Cardoso, professor de educação física da escola e treinador dos jovens.

O jogador do time de handebol, Joel Victor Gonçalves, endossa as palavras do professor, “nosso time é unido, sabe trabalhar em equipe, treinou muito e está preparado para os desafios que nos espera”.

Os secretários de Educação, Luiz Vieira, e Esporte, Laoreci Diniz, não só ofereceram todo o suporte necessário para que os jogos fossem um sucesso, como também estão apoiando os atletas na próxima etapa. “O nosso prefeito decidiu não só resgatar o JIP’s, mas incentivar cada vez mais o esporte escolar e isso deixa nossa criançada alegre e motivada”, enfatiza Luiz Vieira.

“O esporte é essencial para a nossa comunidade estudantil. Ficamos surpresos com o aumento das participações e resultados e no que depender de nós este número vai aumente a cada ano” afirma Laoreci Diniz.

Confira o resultado dos JIP’s 2019:

VOLEIBOL MASCULINO – CATEGORIA A

1º E.M.E.F. TEREZINHA DE JESUS

2º COLÉGIO SOPHOS

3º E.M.E.F. FARUK SALMEN

VOLEIBOL FEMININO – CATEGORIA A

1º E.M.E.F. TEREZINHA DE JESUS

2º E.M.E.F. FARUK SALMEN

VOLEIBOL MASCULINO – CATEGORIA B

1º E.E.E.M. MARLUCE MASSARIOL

2º E.E.E.M. GERENAL EUCLYDES FIGUEIREDO

3º E.E.E.M. EDUARDO ANGELIM

FUTSAL MASCULINO – CATEGORIA A

1º E.M.E.F. CHICO MENDES

2º E.M.E.F. LUÍS MAGNO DE ARAÚJO

3º E.M.E.F. FARUK SALMEN

FUTSAL FEMININO – CATEGORIA A

1º E.M.E.F. CRESCENDO NA PRÁTICA

2º E.M.E.F. JOÃO EVANGELISTA

3º E.M.E.F. JEAN PIAGET

FUTSAL MASCULINO – CATEGORIA B

1º E.E.E.M. JANELAS PARA O MUNDO

2º E.E.E.M. LUÍS MAGNO DE ARAÚJO

3º E.E.E.M. CECÍLIA MEIRELES

FUTSAL FEMININO – CATEGORIA B

1º E.E.E.M. GENERAL EUCLYDES FIGUEIREDO

2º E.E.E.M. CECÍLIA MEIRELES

3º E.E.E.M. CRESCENDO NA PRÁTICA.

BASQUETE MASCULINO – CATEGORIA B

1º E.E.E.M. CECÍLIA MEIRELES

2º COLÉGIO SOPHOS

3º COLÉGIO DOM BOSCO

HANDEBOL MASCUINO – CATEGORIA A

1º E.M.E.F. FERNANDO PESSOA

2º E.M.E.F. CECÍLIA MEIRELES

3º COLÉGIO EVOLUÇÃO

HANDEBOL FEMININO – CATEGORIA A

1º E.M.E.F. FERNANDO PESSOA

2º E.M.E.F. CECÍLIA MEIRELES

3º COLÉGIO EVOLUÇÃO

HANDEBOL MASCULINO – CATEGORIA B

1º E.E.E.M. JANELAS PARA O MUNDO

2º COLÉGIO DOM BOSCO

3º E.M.E.F. FERNANDO PESSOA

HANDEBOL FEMININO – CATEGORIA B

1º E.E.E.M. JANELAS PARA O MUNDO.

2º E.E.E.M. EDUARDO ANGELIM

3º E.E.E.M. LÚIS MAGNO DE ARAÚJO

TENIS DE MESA MASCULINO – CATEGORIA A

1º PATRICK RIBEIRO QUEIROZ – COLÉGIO DOM BOSCO

2º ATHOS SOBRINHO – COLÉGIO DOM BOSCO

3º DALTON MONTBELE – COLÉGIO SOPHOS

TENIS DE MESA MASCULINO – CATEGORIA B

1º DIOGO QUEIROZ TSURUZAKE – COLÉGIO POTENCIAL

2º VICTOR DANIEL DE ARAPUJO E ARAÚJO – E.E.E.M. GENERAL EUCLYDES FIGUEIREDO.

3º LAUCIDIO BONFIM LEAL – COLÉGIO SOPHOS

XADREZ FEMININO – CATEGORIA A

1º LARISSA TABUADA – COLÉGIO DOM BOSCO

2º ELEM SANTOS – COLÉGIO SOPHOS

3º HEVELYN CRISTINA – COLÉGIO SOPHOS

XADREZ MASCULINO – CATEGORIA B

1º HUGO SILVA SANTOS – E.M.E.F. CHICO MENDES

2º LAUCIDIO BONFIM – COLÉGIO SOPHOS

3º DIOGO DA SILVA ALVINO – COLÉGIO SOPHOS

XADREZ FEMININO – CATEGORIA B

1º DÉBORA DO ROSÁRIO – IFPA

2º CAMILA DE ASSIS PAIVA

3º FLÁVIA VALENTINA – E.E.E.M. GENERAL EUCLYDES FIGUEIREDO.

Texto: Messania Cardoso

Fotos: Messania Cardoso/josé Piedade

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP