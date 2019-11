Outubro Rosa é encerrado com ação para os servidores municipais

Quem chegou ao prédio administrativo, na manhã da última quinta-feira (31), se deparou com música ao vivo, tocada por agentes da Guarda Municipal, e diversas atividades de saúde. Trata-se de uma ação de encerramento do Outubro Rosa, organizada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), por meio da Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos (CTRH), voltada principalmente para os servidores municipais.

O evento, que contou com a parceria de instituições como Senai, alunos da escola técnica de enfermagem ProCenf, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Guarda Municipal, Núcleo de Treinamentos (Nutre) e o Departamento Especializado em Segurança e Saúde Ocupacional (Desso), ofereceu os serviços de aferição de pressão, teste de glicemia, maquiagens e encaminhamentos para mamografias, conforme critérios de prioridade.

“Outubro Rosa é a gente se cuidar, se amar, independente da idade. E aqui, nós cuidamos dos servidores. Então, nós oferecemos para os nossos servidores, exames, ultrassons, consulta com a nossa médica do trabalho; e mamografias, para pessoas acima dos 50 anos. Então, os servidores municipais devem procurar o Desso, para fazermos a mamografia de acordo com os seus critérios”, explica Elizete Xavier, coordenadora de Treinamentos e Recursos Humanos da Prefeitura.

Texto: Sara Dias / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP