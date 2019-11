Pacto por Canaã: campanha Natal da Sorte é lançada

Nesta quarta-feira (6), a Associação Comercial de Canaã dos Carajás (Acciaca), lançou oficialmente a campanha Natal da Sorte. O movimento acontece em parceria com a prefeitura municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e visa fortalecer o comércio local incentivando o cliente a comprar em estabelecimentos de Canaã dos Carajás.

Até o final do ano, quem comprar em Canaã concorrerá a valiosos prêmios, como um carro 0km, duas motocicletas, TV’s, computador, geladeira, bicicletas e muito mais.

A campanha é uma das ações do Pacto por Canaã, iniciativa que visa transformar Canaã dos Carajás em uma das melhores cidades para se viver no Brasil. “Fortalecer o comércio local é de primordial importância para todo o município, visto que isso gera mais emprego, renda e toda a sociedade ganha. Incentivar o consumidor a comprar aqui em Canaã é um passo importante para que a gente tenha uma cidade mais sustentável” explicou o prefeito Jeová Andrade.

Na data de lançamento da campanha, a Acciaca, em parceria com o Sebrae, ofertou uma palestra com o tema “Como vender mais no Natal”. A ideia é orientar os empreendedores locais sobre formas de se alavancar as vendas no período mais lucrativo do ano. “Iniciativas como essa são positivas para todos nós, empresários, que temos pela frente mais um período natalino. É necessário, sim, mais qualificação para receber melhor o nosso cliente. Isso tudo é incentivo ao comércio e as entidades envolvidas nesta programação estão de parabéns por isso” afirmou a empresária Arlete Mendes, proprietária da Mara Móveis.

A campanha já está em vigor e qualquer compra feita em estabelecimentos do município que estão cadastrados na Acciaca já credencia o cliente a concorrer aos prêmios.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br