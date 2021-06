Pai de serial killer de Brasília diz ”demônio se apoderou dele”

Edenaldo Barbosa Magalhães disse também estar com medo do que o filho possa fazer com ele e sua família

´´O demônio se apoderou dele´´ O desabafo emocionante é do pai de Lázaro Barbosa, procurado há oito dias em Goiás como autor de uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, que terminou com a morte de quatro pessoas da mesma família. As informações são do Extra.

Edenaldo Barbosa Magalhães, de 57 anos, pai de Lázaro Barbosa, classificou o filho como um “monstro”, em entrevista ao jornal “Correio Braziliense”. O aposentado também disse estar com vergonha dos crimes que o filho está sendo acusado.

Segundo Edenaldo, “não dá vontade nem de ficar mais na Terra. Eu estou arrasado. Se eu vê-lo por aí, eu nem conheço mais”. Em outro momento, o pai disse querer ver o filho preso e pagando pelos seus crimes.

“O que mais me dói é o desespero que aquela família sentiu e o que ele fez com aquela pobre mulher. Isso não é gente. Isso é um monstro da pior espécie. E completou: — Eu não quero ele solto jamais. Porque estou com medo dele fazer mal a mim e a minha família. Olha só o que ele tá fazendo com todo mundo”, disse ele.

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás continua a operação para tentar capturar Lázaro. Cerca de 200 policiais participam da ação, que tem apoio da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Os agentes contam com cães farejadores, drones e helicóptero. Além de policiais uniformizados, há também alguns à paisanal.

Lázaro é suspeito de cometer um quádruplo latrocínio em Ceilândia, no DF, e um quinto em Goiás, e é considerado de alta periculosidade. Ele também é investigado por balear outras três pessoas, em Cocalzinho, em Goiás.

fonte:portaltailandia .com