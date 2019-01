Pai é detido por levar bebê para motel junto com outro homem em MT

O pai de um bebê de 11 meses foi detido no domingo (27) por levar o filho para um motel em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, acompanhado de outro homem . Segundo a Polícia Civil, uma equipe do Conselho Tutelar foi acionada e ficou responsável pela criança.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande.

A criança foi localizada após a denúncia de uma das funcionárias do estabelecimento. À polícia, ela disse que ouviu o choro do bebê em um dos quartos. Após chegarem no local, os policiais encontraram o bebê que estava com dois homens, de 32 e 24 anos.

O mais velho alegou aos policiais que seria o pai da criança.

Na delegacia, ele disse que a mãe do bebê estaria em uma viagem a Nobres, a 151 km de Cuiabá, e que foi ao motel para ter relação sexual com o outro homem.

De acordo com a Polícia Civil, o pai do bebê pode responder, ao final da investigação, aos crimes previstos no artigo 218 e 217-A, respectivamente, de ter ato libidinoso na presença de criança ou adolescente ou estupro de vulnerável, caso se comprove que a criança foi tocada.

Testemunhas devem ser intimadas para depor sobre a ocorrência. As datas dos depoimentos e quem devem ser ouvidas, entretanto, não foram divulgados.

Ainda segundo a polícia, a eventual situação de risco e exposição da criança deve ser apurada pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público.

