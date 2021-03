Pais são presos suspeitos de abusar sexualmente do filho de 3 meses

Dupla foi presa no município de São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís. De acordo com a Polícia Civil, casal já havia sido preso em fevereiro por suspeita de praticar o crime.

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) prendeu um casal, de 18 e 20 anos, suspeitos de torturar e abusar sexualmente do filho de três meses. O caso aconteceu no município de São José de Ribamar, no Maranhão.

O casal já havia sido preso em fevereiro após terem sido denunciados por profissionais da saúde do Hospital Municipal de São José de Ribamar. Na época, o bebê deu entrada na unidade com um ferimento extenso na língua, fissura no ânus e um quadro grave de desnutrição.

Após a denúncia, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra o casal pela Delegacia Especial da Mulher (DEM). A dupla chegou a ser presa, mas logo em seguida, foram soltos.

Segundo a polícia, as investigações sobre o caso continuaram. Novos documentos que comprovaram a prática do crime, como laudos médicos e relatórios do Conselho Tutelar, foram anexados no processo. Em seguida, um novo mandado de prisão foi expedido contra o casal.

Os pais do bebê foram presos nos bairros Vila Roseana e Turiuba II, localizados em São José de Ribamar. A polícia afirma que o pai da criança tem histórico de uso de drogas e haviam desentendimentos entre o casal.

A dupla foi encaminhada para a Unidade Prisional de Pedrinhas, onde vão permanecer à disposição da justiça. O bebê está bem e sob os cuidados da avó materna.